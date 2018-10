¿Qué incluye?

¿Podrían ser la inspiración de la próxima gran novela mundial? ¿Y si pudieran compartir un viaje por el mundo con uno de sus escritores favoritos? ¿Se imaginan que ese autor narrara la aventura de su vida en las páginas de un libro?Te hayas o no hecho estas preguntas, saber que puede ser una realidad no dejará espacio más que al inmenso deseo de vivirlo: nueve talentosos autores, a bordo deldurante el, narrarán hechos y ficciones inspiradas en el viaje más literario y fascinante, y transformarán las experiencias de los viajeros en una antología sin precedentes.es el nombre de la edición 2019 del crucero mundial deun viaje único, todo incluido, que zarpará dehasta su destino final: Londres, tras haber visitadode recorridos que no solo trascenderán en su memoria, también estimularán a algunas de las mentes más creativas, autores reconocidos por sus estilos únicos y fantásticos, para plasmar en papel y por la eternidad la historia de una travesía sin igual en la que ustedes, los autores y otros compañeros de viaje serán parte de capítulos repletos de encuentros extraordinarios, experiencias y aventuras.Al final, los protagonistas de este gran libro podrán revivir en cada página la belleza dela singularidad delas culturas africanas, la emoción de recorrer las costas dey el esplendor indomable de las tierras salvajes deDejen que las mentes más creativas escriban su historia a bordo del Silver Whisper, elque zarpará el día, y recorrerá el mundo hasta el, cuando llegará aUn recorrido para el que hasta este momento la presencia deestá confirmada. Theroux es autor de aclamadas novelas, como “The Lower River and The Mosquito Coast”, así como de libros de viaje, como “Ghost Train to the Eastern Star”, “Dark Star Safari” y “Deep South”.Iyer, por su parte, ha sido nombrado como el mejor escritor en vida de viajes del mundo. Ellos, junto a siete afamados escritores, inmortalizarán esta gran aventura literaria.- Boleto aéreo redondo en business class saliendo desde Estados Unidos (El pasaje de México a Estados Unidos es por cuenta del pasajero)- Cena Bon Voyage y pernoctación- Transfers privados- 4 mil dólares de crédito a bordo por suite (en ocupación doble)- 4 eventos de crucero mundiales exclusivos- Experiencias Silversea- Regalos conmemorativos- Servicio de lavandería- Wi-Fi ilimitado- Servicio médico- 17 noches en tierraNo te pierdas: