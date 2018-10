Detectan en Pachuca delincuentes que habitan zonas residenciales para pasar inadvertidos

“Se detecta en fraccionamientos que las rentas no son nada económicas, sin embargo, ellos, derivado de la actividad que tienen, les da para eso”.

MODUS OPERANDI



“Es importante que los vecinos y las empresas de seguridad privada conozcan y pongan atención que este tipo de gente que delinque puede estar infiltrada como vecino de nuestro propio fraccionamiento”, finalizó.

En Pachuca, los se han convertido en domicilio de quienes roban a cuentahabientes o comenten ilícitos; personas que se hacen pasar por "gente honesta, que trabajan en empresas".

Así lo dio a conocer, , titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, quien precisó que vivir en complejos ubicados fuera de la vía pública es un modo de operación para efectuar delitos.

El Secretario indicó que quienes cometen un delito hacen creer a los colonos "que son gente honesta, que trabajan en empresas o en negocios que les da para ello, cuando la realidad es otra".

Hernández Gutiérrez dijo que no podía puntualizar "focos rojos" en el Municipio. Sin embargo, consideró que "está en boga", ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Tras argumentar que "es uno de los fraccionamientos que tenía a tres personas que han sido puestas a disposición y que están vinculadas con el robo a cuentahabientes".

Rafael Hernández enunció que residir en complejos que no están en la vía pública "son" para quienes delinquen.

Tras puntualizar que las instancias de seguridad pública no tienen acceso continuo a los fraccionamientos privados.

Por tal motivo, pidió a los habitantes de zonas residenciales o fraccionamientos, sean cuidadosos cuando se instalan nuevos colonos.