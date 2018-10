Obispo pide no criminalizar a las personas de la Caravana Migrante

#Video Migrantes de Honduras agradecen al pueblo mexicanos por el apoyo https://t.co/HAqfngOGW3 pic.twitter.com/eeWpYOFaK1 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 22, 2018

“Todavía no sabemos cómo se seguirá desarrollando, no es fácil decir no los dejen entrar, regrésenlos o si los dejen entrar a todos, creo que esto va a implicar voluntad no sólo de gobierno, sino de los diferentes gobiernos y de diferentes organizaciones”, dijo.

“Se tienen que encontrar caminos y soluciones integrales, no nada más si dejarlos o no pasar, pedimos respeto para las personas, en especial para los más vulnerables, niños, mujeres que vienen en esta enorme caravana”, refirió.

La #SRE, a través de la @EmbaMexGua, brinda atención a los integrantes de la #CaravanaMigrante. El Emb. Luis Manuel López participa en las acciones de protección de mujeres, niños y adultos mayores. Para el @gobmx la protección de los migrantes y de sus #DDHH es una prioridad. pic.twitter.com/TNQ6ITbzlO — SRE México (@SRE_mx) October 20, 2018

No ver como delincuentes a los migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera con México y tratarlos con respeto, fue la petición delIndicó que loshan compartido sus mensajes de dolor e impotencia por la situación en la que se encuentran tantas personas, que por cuestiones de inseguridad, injusticia y pobreza han tenido que migrar.Refirió que en lasciudades por donde están pasando los migrantes, han invitado a los ciudadanos a no mirarlos como delincuentes sino como hermanos en el sufrimiento, que es el mismo llamado para esta Diócesis.Díaz Díaz indicó que este fenómeno de migración a gran escala es una problemática muy grave, pues no es un momento fácil, ya quey dejarlos pasar para llegar atambién es injusticia.Asimismo, el Obispo de Irapuato comentó que en caso de que la caravana de migrantes llegue a esta ciudad, buscarían darles apoyo a través de las, aunque primero deben conocer en qué situación llegan para poder brindar mejor atención.