Anunciaron más botones, pero no se han visto avances

Implementan nuevo poste

Como parte de un programa piloto que consiste en brindar atención a la ciudadanía a través dey la(SSPL) colocó otro botón, ahora sobreSin embargo, la dependencia municipal señaló que hasta el momento sólo han sido instalados dos botones de emergencia,, no se confirmó si se colocarán más dispositivos en otros puntos de la ciudad.Este nuevo botón de emergencia que se ubica en laen la esquina de la Universidad de La Salle Bajío, sobre Avenida Universidad forma parte de un programa piloto de la SSPL que está en proceso de conexión.El pasado 2 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que los botones Enlace CiudadanoNo obstante, sobre su operación no se han dado a conocer todavía los detalles pues una vez que el dispositivo se conecte sya que de ello dependerá si se instalan más de estos aparatos en otros lugares de la ciudad.El primer botón de Enlace Ciudadano apareció el pasado 31 de agosto en elesquina del portal Bravo entre las calles Francisco I. Madero y 5 de Mayo, a la fechaEl nuevo botón de emergencia es similar al del Centro Histórico, es un poste rectangular color rojo, conectado a un poste donde donde al parecer hay unaEn letras blancas se puede leer en sus laterales: “Emergencia”, “Enlace Ciudadano”, en la parte superior tieney a diferencia del botón ubicado en el Centro no tiene un estrobo de luz roja.En la parte frontal el dispositivo tiene un recuadro cubierto con una lámina, pero a simple vista no se distingue un botón o palanca que muestre cómo poder usarlo.La Secretaría de Seguridad Pública de León hasta ayerpara después iniciar con el proceso de conexión.