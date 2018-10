Familiares de lashace un mes, bajo el caudal del, en la colonia Seis de Enero, en Culiacán, se resisten a abandonar la búsqueda con ayuda de cuerpos de rescate, policías y perros adiestrados en ríos.La mañana del jueves 20 de septiembreasociadas a la tormenta tropical 19-E, aumentaron el caudal del arroyo, por lo que Rosa Nevarez Meza, de 87 años de edad, con apoyo de su empleada, Carmen Cecilia Benítez, de 45 años, abandonaron su hogar. En su cruce por la calle Gaspar de la colonia Seis de Enero, su vecina Andrea del Rosario, de 28 años de edad, salió a prestarles ayuda para cruzar la fuerte corriente; sin embargo, la fuerza del agua arrastró a las tres. Cuatro días después cerca de la presa Derivadora cuerpos de rescate del Ejército y del binomio canino localizaron el cuerpo desnudo de la joven Andrea del Rosario, madre de tres hijos.El jefe de la Unidad de Rescate de la Policía Municipal de, Miguel Ángel Torres, dijo que no se ha abandonado la búsqueda de las dos mujeres desaparecidas durante la contingencia que se presentó, con la pasadaAclaró que los cuerpos de auxilio sólo destinan cuatro días a la semana al rastreo de los cuerpos en las riberas de los ríos y dentro de sus cauces, con apoyo de voluntarios con canoas y kayak, sin que hasta el momento se tengan indicios de su ubicación.Norma Alicia "N", hija de la señora Rosa Nevarez Meza, señaló que suse resiste a abandonar su búsqueda pese a que no se ha logrado obtener alguna evidencia sobre el lugar donde su cuerpo pueda estar oculto entre ramas y basura. Admitió que los cuerpos de policías, Ejército y de Protección Civil han dado su mayor esfuerzo con respaldo de ciudadanos.En laque se ha desplegado a lo largo de un mes, sin tener resultados que permitan establecer donde puedan estar sus cuerpos. El director de la Policías Estatal Preventiva, Carlos Alberto Hernández Leyva, explicó que pese al uso de perros adiestrados en la localización de personas y equipos acuáticos, no se ha tenido resultados positivos.Según los testimonios, el jueves 20 de septiembre, en medio de depresión tropical 19-E, tres mujeres vecinas de la colonia Seis de Enero, que intentaron buscar refugio en una zona más alta, fueron arrastradas por la fuerza del agua del arroyo del Piojo.Hernández Leyva externó que no se han escatimado esfuerzos en esta búsqueda, sin obtener los resultados deseados, en virtud que el caudal de agua que llegó a los cauces de los ríos arrastraron basura, troncos y desechos.Sigue leyendo: