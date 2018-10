Agenda Setting

¿Negociación de justicia?



DEBIDO PROCESO

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) enfrenta nuevamente un caso altamente mediático donde los intereses políticos podrían definir el resultado. La dependencia a cargo de Raúl Arroyo González pide desaforar al diputado federal por Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza, para determinar su responsabilidad en la muerte de un joven.El sábado 6 de octubre el Legislador participó en un accidente automovilístico que cobró la vida de una persona, quien pereció calcinada dentro de su vehículo luego de ser impactado por la camioneta del representante popular, quien ha negado culpabilidad, se ha dicho perseguido político y ha intensificado sus recorridos promocionales por el interior de la entidad.Comprobar que el también ex Alcalde de Ixmiquilpan manejaba la unidad aquella madrugada al momento del impacto y que lo hacía alcoholizado no será tarea fácil para los agentes del Ministerio Público, quienes de por sí cargan con los desatinos mostrados en el caso de la coordinadora de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).Esa torpeza mostrada en el caso de la Funcionaria universitaria hasta parece deliberada para poder cumplir eventuales negociaciones políticas, eso implicaría que la PGJEH no está exenta de estas prácticas y si Arroyo González tiene interés en legitimar la actuación de la dependencia para evitar especulaciones similares durante el caso Charrez, deberá ser más riguroso.La sentencia para desaforar o no al Diputado dependerá de sus compañeros en San Lázaro. Sin embargo, es responsabilidad de la PGJEH dotarlos de elementos probatorios para hacer efectiva la solicitud de juicio de procedencia y llevarlo al siguiente nivel, ya que hasta ahora el litigio y la condena han sido mediáticos, incluida la victimización recurrente de este personaje.La plana mayor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados ha manifestado que no solapará a su compañero de partido, pero el Grupo Universidad podría aprovechar su aparente cobijo hacia Charrez Pedraza como pretexto para retomar negociaciones pendientes o donde no ha tenido saldo satisfactorio con la actual administración estatal.La encomienda de Raúl Arroyo González será, además de cumplir debidamente el caso que involucra a Cipriano Charrez Pedraza en el fallecimiento de una persona, eliminar cualquier sospecha de negociación de la justicia. Son varios los casos donde los agentes del Ministerio Público han incumplido con el debido proceso, lo que redunda en beneficio para los acusados, escenario que obliga a cuestionar si esas inconsistencias son por incompetencia u obedecen a intereses concretos para propiciar escenarios. Por lo pronto, el legislador señalado desestima el actuar de la PGJEH y está en manos de su titular concederle o quitarle la razón.