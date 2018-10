Asteriscos 75

10-22-2018El blog denominado HGO 150, atribuido a un ex Candidato a diputado local por el Distrito XIV con cabecera en Tula, gusta de robar las notas que publican medios de comunicación legalmente constituidos como AM Hidalgo. El administrador del sitio web señalado toma las notas íntegras, así como las fotografías y las firma como “foto tomada de internet”, operación que lleva a cabo desde julio pasado y que a la fecha desarrolla vulnerando los derechos de autor.Los vecinos de Parque de Poblamiento no soportan ya los malos olores, además del riesgo latente a la salud pública que provocan los desechos sanitarios provenientes del fraccionamiento San Carlos, ubicado en la periferia de la penitenciaría de Pachuca, por lo que han solicitado, sin éxito, la intervención de las autoridades correspondientes. Los afectados temen que exista algún conflicto de intereses por el que sus solicitudes han sido ignoradas hasta ahora.Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, despejó la duda en torno a los intereses que sirve. El viernes nombró a Alfredo Dávalos como nuevo director de Comunicación Social de la Cámara. El Funcionario atendía las mismas labores pero como Director General (un rango más alto que al que llega) en la UAEH, así que el grupo preponderante ya tomó al Legislativo como extensión universitaria.La consulta pública que se llevará a cabo en el transcurso de esta semana para definir la ubicación de la nueva terminal aérea es una vacilada del nuevo gobierno, toda vez que públicamente pide el voto a favor de la invasión a la base militar de Santa Lucía en el Estado de México, muy cerca de la capital hidalguense. El mensaje de consultar a la ciudadanía bajo la mascarada de democracia en temas que son netamente técnicos y económicos es gobernar con el caos.Y en más de este tipo de ejercicios, el Foro de Consulta Estatal Participativa, ese que se suspendió previo a la última visita del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se llevará a cabo pasado mañana a las 11:00 horas en las instalaciones del Polifórum Carlos Martínez Balmori de la UAEH. La sección XV del SNTE convoca a sus agremiados a participar y ya se verá si hay o no enfrentamiento con los miembros de Maestros x México como se temía.