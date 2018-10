Cuidadores leoneses

De acuerdo a datos estadísticos Guanajuato, al igual que México, pierde rápidamente su “bono poblacional”; esto es que cada vez más jóvenes terminan su formación y pasan al sector productivo y atrás de ellos vienen menos niños en la pirámide poblacional.Los jóvenes optan menos por el matrimonio y por tener hijos (ya quieren mejor tener “perrhijos”) y la tasa de natalidad ya es menor que el 1% anual. La esperanza de vida ya aumenta hacia los 77 años.Todo esto tiene efecto en el “envejecimiento” de la población guanajuatense. Se generan así, necesidades en profesiones, industrias, alimentos, servicios, especializados para los adultos mayores.Pero el problema de la atención al adulto mayor es cada día más crítico, sobretodo en los sectores sociales más pobres. En el último censo de población (2010) nuestra ciudad registró 1.4 millones de habitantes, aunque ya andamos cerca de 1.8 millones, siendo la sexta ciudad más poblada de la República Mexicana.Nuestro grupo de la tercera edad equivale al 7% del total, dando casi 130 mil adultos mayores leoneses. El Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta que la población de la tercera edad en la ciudad se incrementará a casi 300 mil adultos mayores para 2030.Esto es, el grupo poblacional de los adultos mayores está en crecimiento constante. Una aproximación cuantitativa al tamaño del problema es que viven alrededor de 40 mil viejitos pobres en León y están en condiciones reales de desprotección familiar y del Gobierno.La mitad de ellos no tiene algún acceso a esquemas de seguridad social. Depende sólo de las redes familiares y éstas no siempre se hacen presentes.El periodo crítico de enfermedades para el adulto mayor inicia alrededor de los 75 años, pues el lapso de los 60 a los 75 es de relativa independencia; después las enfermedades se incrementan y muchos conocen el abandono de la familia pues acaba la independencia, se acaba la actividad productiva y escasea ya el dinero.En ese periodo los cuidados paliativos se hacen necesarios por las enfermedades. Es cuando se hacen necesarios: acompañantes, cuidadores, enfermeros, gerontólogos y geriatras para acompañar al adulto mayor.La Gerontología es una disciplina nueva que atiende un problema creciente: el envejecimiento de los pueblos que antes eran jóvenes y que ya están inmersos en esta realidad. La Gerontología es una disciplina nueva y que atiende al adulto mayor con enfoque de responsabilidad social para crear organizaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.Los gerontólogos se forman también para crear iniciativas y políticas públicas que aseguren una vejez digna para los ciudadanos.El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en nuestro estado es la entidad que atiende al adulto mayor por medio de Centros Gerontológicos y numerosas estrategias para tratar a un público cada vez mayor. Pero no tendrá nunca dinero suficiente para este enorme problema que se está acercando.Al egresar la primera generación de gerontólogos formados en León, en la Universidad Meridiano, están ayudando a que como sociedad formemos una cultura gerontológica.La “cultura gerontológica” es todo lo que compartimos como paisanos sobre el proceso del envejecimiento desde los puntos de vista biológico, psicológico y social.León no tiene cuidadores profesionales. Un cuidador es un profesional que asegura las atenciones básicas a los adultos mayores. No son enfermeros, sino que tienen la capacidad de dar ayuda a los adultos mayores que han perdido algunas capacidades para ser independientes: ya no pueden moverse, bañarse, ir al baño, salir a la calle, tomarse medicamentos y las actividades básicas.Algunos sondeos de opinión que hemos realizado en el Bajío muestran que todavía valoramos a nuestros adultos mayores, pero que el valor que tienen ellos en nuestro corazón (y en el bolsillo, hay que decirlo), cambia de generación en generación.Hoy el 80% de las necesidades de cuidadores todavía son cubiertas por las redes familiares, pero la situación de abandono aumenta, pues cada vez más los familiares salen a trabajar y la generación de los “millenials” ya no tiene entre sus prioridades cuidar a sus padres, la generación de los “baby boomers” que entran ya a la tercera edad.Sí, hoy los jóvenes han perdido paulatinamente esa noción de responsabilidad de sus padres pues quieren ver primero la propia. Los “baby boomers” nacidos entre finales de los 50 y principios de los 60 todavía conservamos esa noción de compromiso con nuestros padres, pero hacia atrás, ya se perdió.Algunos estudios en México miden que solo una tercera parte de la población en México de más 70 años recibe transferencias provenientes de programas de adulto mayor, en tanto que escasamente el 14% de los adultos mayores en zonas rurales recibe una pensión o jubilación y casi el 60% se beneficia de algún programa dirigido a la población adulta mayor.En las ciudades es diferente, pues se observa una mayor cobertura de jubilaciones y en menor proporción de programas de adulto mayor.Aunque no es fácil hacerlo, debemos como leoneses seguir conservando como valor a nuestros padres y abuelos cuando se van haciendo viejos.Para enfrentar el desafío ofrecemos en noviembre desde la Universidad Meridiano ( [email protected] ) un curso sabatino junto con la Arquidiócesis de León (Pastoral de la Salud) y el DIF, para formar en las familias a técnicos en cuidado del adulto mayor. Se generarán, además, empleos especializados y se atenderá profesionalmente a los viejitos.En la “Comuna Gerontológica de La Luz” ya formamos redes, proyectos, especialistas, estancias, empresas, todo desde un grupo de personas que compartimos el mismo propósito de dar una vida plena para el adulto mayor pobre e incluir a quienes hoy tienen experiencia profesional en geriatría y gerontología.Nuestro desafío es que estos proyectos sean accesibles por económicos e incluyentes. Lo tenemos que lograr: atender el mundo del adulto mayor más pobre apoyados en las redes familiares, con cuidadores bien preparados.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.