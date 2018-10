Héroes contra el cáncer

Fuimos a Acapulco, estuvimos en el Hotel Emporio; ya teníamos mucho tiempo de ser amigos, al menos desde hacía 23 años. Sabía que le habían detectado cáncer, iniciando en unos ganglios linfáticos en su axila izquierda, ya había consultado a diversos oncólogos desde hacía unos meses y finalmente, una doctora especialista en la Ciudad de México, como parte del tratamiento le estuvo aplicando radiaciones de cobalto.Como buenos amigos y de confianza, compartimos una habitación doble para no encontrarnos separados por cualquier contingencia, a la vez que nos ahorrábamos el costo de otra.Llegamos y nos acomodamos en una amplia suite con vista al mar, muy espléndida y agradable; era muy tarde y no habíamos comido, de tal suerte que acordamos cambiarnos de ropa, ponernos una más cómoda, acorde con el ambiente y clima playero donde nos encontrábamos.Acudiríamos al día siguiente al Centro de Convenciones a un evento de una Asociación de Abogados a nivel nacional de gran reconocimiento y estaríamos de jueves a domingo.Cuando me estaba vistiendo, mi colega y amigo me llamó pidiéndome lo auxiliara a quitarse la camiseta pues su brazo izquierdo no lo podía levantar al 100% y empezaba a presentar cierta inflamación a todo lo largo del mismo; al acercarme para auxiliarlo, me advirtió, no me fuera a asustar al verlo.Cuando lo hube despojado de su camiseta, comprendí porqué de su advertencia, pues tenía gran parte de su axila y hacia el interior del brazo y de su torso lateral, materialmente quemado. Habían quedado en la camiseta, adheridas partes de su piel tatemada, pese a unas cremas que se había aplicado por prescripción de su doctora.No puedo negar mi sorpresa y horror al ver partes de su carne viva y no pude contener mi pregunta de qué le había sucedido y me aclaró que era por las radiaciones de cobalto que en varias sesiones periódicas le aplicaban para erradicar el cáncer. Una terapia que me percaté, francamente invasiva.Ya con la confianza de nuestra amistad y sin que conociera de ese tipo de tratamiento, me atreví a sugerirle que tomara otras opiniones y consultara más médicos especialistas, pues no me parecía bien esa situación. Me contestó que un enfermo de cáncer opta por atender todas las soluciones, remedios, medicinas y tratamientos para curarse, por muy dolorosos e incómodos que fueran y que él lucharía siempre por recuperar su salud y mantenerse con vida sin darse por vencido y que así lo haría regresando a la Ciudad de México, donde radica.Transcurrió la convención y cuando retornamos a México, nos despedimos y me regresé a León en autobús; pero confieso que en el camino vine pensando en el trance tan difícil de tan apreciado compañero, sin sentirlo, derramé algunas lagrimas y recé por su salud.Han pasado más de 13 años desde este episodio que ahora recuerdo y comparto con los amables lectores; mi amigo actualmente goza de cabal salud, salvo la secuela de su brazo izquierdo, continúa trabajando en el litigio e impartiendo clases de Derecho en una Universidad prestigiada.Nunca se abatió, siguió luchando y logró sobrevivir a tan dura enfermedad; creo que con mucha voluntad y actitud positiva en su mentalidad de que triunfaría.Viene a colación esta anécdota porque hoy viernes (antier) que escribo esta entrega es el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y porque sé de otros tres amigos que se encuentran enfrentando esta situación, en tratamientos muy severos, incómodos y molestos.Pero les digo a ellos y a quienes al leer estas líneas tuvieran un trance similar, que existen muchas asociaciones que auxilian a quienes sufren este flagelo y apoyan en los aspectos económicos, médicos, psicológicos; pero gran parte de su recuperación está en la fe, en su mentalidad de no rendirse y cursar con estoicismo y, porqué no afirmarlo, casi con heroísmo, este padecimiento o cualquier otro que perturbe nuestra salud. ¡Sí se puede!