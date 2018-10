Democracia, un anhelo permanente (I)

“Autoritarismo define aregímenes que en larealidad conceden unpoder fuerte,absoluto,al Jefe del Estado”.Mario Martínez Silva(Compilador)Desde tiempos ancestrales, o sea en la época pre-colombina, los gobiernos que registra la historia (de manera seria, rigurosa) fueron absolutistas.Mandaba e imponía su voluntad un señor, denominado cacique -aquí no se dio el matriarcado, al menos que se sepa-, quien en ocasiones disponía formalmente de consejeros, sus adictos cercanos, que a todo decían “sí” para formalizar las ideas o decisiones del que tenía el cetro.En rigor analítico se trataba de un totalitarismo ya que lo absoluto, que el “gran señor ordenaba”, era lo que se hacía como dominar territorios, someter a otras tribus, exigir y cobrar tributos.Si nos paseamos por “México a través de los siglos” con claridad comprenderemos que la evolución gubernativa fue lenta, si no es que casuística cimentada casi siempre en la violencia.Cuando Colón descubre el Nuevo Continente y se realiza la colonización vienen los españoles con ansias de poder, pero principalmente de riqueza.Colonizar era el sinónimo de dominar y explotar, sí, para los frailes, sobre todo franciscanos, el signo era evangelizador, empero en confrontación con la fuerza de quien en relidad mandaba y dominaba.Hernán Cortés y no pocos aventureros que se lanzaron a la mar, llegaron con un gran apetito, más cuando advirtieron que había oro, riquezas de variada índole y mujeres. Es pertinente señalar aquí y ahora que el mestizaje no se originó entre varones indígenas y mujeres españolas y sí entre peninsulares y nativas. La fusión con otras razas fue producto del tiempo y el sacudimiento de la esclavitud.A América, lo certifica Pereyra, fueron traídas 40 millones de personas de color, para ser vendidas, 10 millones de las cuales en la travesía murieron. Las galeras de los barcos eran el hábitat; allí vivían y todo lo demás por meses. Al llegar a puerto las bañaban, exhibían y entregaban al mejor postor.Cortés establece un ayuntamiento, luego de destruir las naves en que llegaron. Era la fórmula ideal para legitimarse sin que ello significara orden, concierto y menos justicia para con los sometidos.La dominación española tenía normas que ya en tiempo del virreynato se decía: “acátece; pero no se cumpla”, por lo que seguía imperando el autoritarismo. Redituable, sí porque los que vinieron en diversas épocas amasaron fortuna que en ocasiones argumentaban era el tributo a los reyes (el 6% de lo logrado), pero que casi nunca llegaba a su destino. Hubo una consorte que al regresar a España, afirma Sara Sefchovich, llevó de la capital a Veracruz, 90 mulas con la carga de lo que había reunido.Pero no se trata de reseñar aquí un pasado que debe, aún ahora, valorarse sin miedo ni odios, menos rencor; lo que se pretende es señalar el hilo tan delgado que hay del autoritarismo al totalitarismo.En ocasiones es un escudo, especie de careta, caparazón en donde se esconde el poder de una sola persona.¿Eso rigió en la lucha por la independencia? Sí, tanto que Hidalgo -sin que esta referencia sea juicio de valor- exaltaba a la turba con el grito de: “¡Agarren, hijos, que todo es suyo!”, a efecto de que fuera saqueada la Alhóndiga de Granaditas, en donde los hispanos habían escondido parte de sus riquezas.En cascada, desde los Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingan y otras normativas, se pretendió ordenar jurídicamente la naciente república que siempre caía en manos o poder del autoritarismo, tanto así que Antonio López de Santa Anna, con diferentes banderías, logró escalar el poder, ya federalista o republicano centrista, 12 veces.El juarismo como el porfiriato, vistos en forma por demás analítica, objetiva, fueron épocas con el poder en el puño, por encima de normativas de legalidad que pueden y deben, a la luz de la razón y los criterios de la época, analizarse.Alguna vez se me preguntó que si esto de evaluar los conceptos y actitudes en la historia puede hacerse sin pasión. He respondido y lo reitero que no es posible porque en el ser humano, y mayormente encumbrado, puede haber “mala levadura” (como diría Rubén Darío); pero la maldad o el bien, en estado puro, resulta muy dificil, sino es que imposible, encontrarlo en una persona.Un amigo que conocí por los años 60 en Cuautla, Morelos, el profesor Celerino Salmerón, culto y más preparado que yo, por supuesto, tuvo la atención de mostrarme los originales de su obra, que luego daría a la luz: “Las grandes traiciones de Juárez”.Al pedirme una opinión expresé que no me parecía ponderado, justo y menos de valor histórico, recapitular todo lo negativo que los enemigos dijeron de un personaje y menos para asumir con ello, uno, la conclusión drástica; se puede señalar cuanto sus enemigos dijeron o concluyeron respecto a la actitud de un personaje, empero es de justicia dejar la posibilidad de poner en la balanza lo positivo que haya ejecutado, si es que lo tuvo, ese hombre o mujer, con carácter histórico.Pero el autoritarismo y el totalitarismo, que tanto daño le han hecho a México, están latentes hoy y más que nunca en los tiempos pre y post revolucionaros que inclusive impusieron mando y leyes encaminadas a someter al pueblo social, política y hasta religiosamente.Absolutismo y totalitarismo se esconden o escudan en no pocas ocasiones, en una careta democrática con maniobrismo redentorista y populachero, que pretende hacer justicia como una maniobra de control.Ya lo veremos en otra entrega.