'Ojalá te pudras en el infierno': declara madre tras asesinato de su hijo

La muerte del ciclista británico, a manos de un cazador francés que lo confundió con un animal, más allá de ser lamentada, fue celebrada por su madre, su hermana y sus ex novias.La muerte accidental del hombre puso al descubierto una terrible historia de agresiones y violaciones.El hecho ocurrió el sábado 13 de octubre cuando, de 34 años de edad, fue alcanzado por un disparo en los. Tras la noticia de su muerte, conocidos y amigos ciclistas lo despidieron con emoción ese fin de semana, pero su madre y algunas ex parejas reaccionaron de una manera distinta., publicó enla madre de. "Mi única decepción es que hayas muerto tan rápido. Para cualquier persona que se horroriza leyendo esto, no soy un troll malicioso, soy la mujer que lo parió. Este hombre era un monstruo", agregó la mujer, según el diarioSegún la madre,tenía un largo historial de violencia contra las mujeres quienes lo acusaban de ser un violador.Su hermana, de 32 años, dijo haber sido violada en más de una oportunidad por. "Era un violador y me alegro de que esté muerto", declaró a"Se merece haber recibido un tiro como un animal, porque era el animal más grande que haya existido", dijo a su vez la hermana del hombre, al medio inglés"Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor", agregó.Con las denuncias de la familia, se conocieron testimonios aterradores de ex parejas de. "Él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y me amenazaba con matarme. También me empujó por las escaleras y me golpeó con la puerta del auto", dijo una de ellas a medios locales."Nos hizo pasar por todo el infierno, ahora es su turno de ir al infierno y pudrirse", dijo, una de sus ex novias que "lloró de alivio" al enterarse de su muerte. Ella no dudó en calificar adeEl padre de, por su parte, defendió a su hijo. En una entrevista con eldijo que las acusaciones por parte de la madre y la hermana se deben a "resentimientos" acumulados por ellas contra el ciclista. "Están intentando llamar la atención, es una cuestión de celos, de amargura acumulada", dijo.