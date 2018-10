¿La cancha del Azteca será un problema para León?

Elias Hernández sobre el actual estado de la cancha del Estadio Azteca: "La cancha había mejorado bastante, se veía bien. Por las imágenes se ve bastante afectada, esperemos que mejore, en esas condiciones no se puede desarrollar un buen futbol". pic.twitter.com/rePTMAWQ5c — Rubén Beristáin (@Ruben_Beristain) October 16, 2018

"Mi recomendación es váyanse al Estadio Azul pero obviamente no va a pasar por ahí, la verdad es que la cancha no está en condiciones de recibir un partido de ese tamaño", aseguró en entrevista para Mediotiempo y refiriéndose al Clásico Joven del sábado 27 de octubre.

Lamentable esto era un #StrikeCantado @EstadioAzteca; lo cierto es que de nada sirvió el descanso en la #FechaFIFA de septiembre, pues el concierto de Shakira retrocedió a la cancha híbrida a sus peores momentos de este semestre (foto vía @record_mexico) pic.twitter.com/pM1jIWqcJI — Alejandro Asmitia V. (@Alex_Asmitia) October 16, 2018

Así luce la cancha del Estadio Azteca. A inicios de semana la directiva águila prometió que no estaría tan mal. Ojalá no llueva feo... pic.twitter.com/NCMz8uKkJH — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) October 20, 2018

El buen profesional juega en cualquier cancha

"Será complicado no sólo para nosotros, sino también para Cruz Azul. El buen profesional juega en cualquier cancha", señaló. Lo cierto es que así, no se puede desarrollar el mejor futbol.

Juzga tú mismo: el Azteca en imágenes

