Boselli y Montes deben jugar sí o sí

2018-10-22 17:32:05 | LUIS GERARDO LUGO | @geraslugo

Mientras algunos dicen que terminó el ciclo de Montes y Boselli, nadie en León toma la estafeta

Mauro Boselli y Luis Montes son los elementos verdiblancos que más goles han marcado este torneo | Foto: Publímetro



León se escribe con ‘m’, de Montes y de Mauro.

Son los que hacen los goles, los que dan asistencias, los que sacan la experiencia y también, habrá qué decirlo, los que cargan con las mentadas cuando el equipo va mal.

Así ha sido la vida de Luis Montes y Mauro Boselli en los últimos torneos con La Fiera.

Hoy, su presencia en el cuadro esmeralda produce dimes y diretes, división de opiniones con unas a favor y otras en contra, de quienes dicen que su ciclo ya terminó y de quienes afirman que su vida futbolística aún da para más.

De quienes dicen que dividen al equipo y de quienes afirman que si no es que con ellos, los Verdes no tienen posibilidades.

Refiriéndonos a los hechos y estadísticas, "Chapo" y "Matador" a sus 32 y 33 años, representan a los jugadores de mayor edad pero también los de más experiencia con actividad en el Apertura 2018. También, son los Esmeraldas que suman más minutos, Montes con 1,152 y Mauro con 1,108, asimismo, son los dos Verdes con más goles luego de 13 fechas, con cinco dianas cada uno.

Con la victoria en el Victoria, matemáticamente no podemos dar por muerta a La Fiera a falta de cuatro jornadas en la etapa regular. Es este triunfo el que mantiene la vela encendida y fue escrito en gran parte a la buena actuación de Montes y al colmillo de Mauro. Entre los dos hicieron que el exverde Leobardo López viera sus demonios en la jugada donde le comete el penalti al "Matador" y en el quiebre de cintura que le propinó el "Chapo" en el segundo tanto.

Cuando no son ellos nadie toma la estafeta.

Como en otros, los goles de Montes y de Mauro han significado puntos en este torneo.

A pase de Boselli, Montes colaboró con un tanto en el triunfo sobre Gallos; Mauro anotó los dos con los que se venció al América y marcó el segundo con el que se superó al Toluca.

Y en las victorias sobre Veracruz y Necaxa, ambos anotaron y diseñaron dos goles similares, con un buen pase de Boselli y una excelente definición de Montes.

Para ambos este torneo es especial. Boselli anotó su gol 100 en la Liga y está muy cerca de la marca del "Dumbo" como el máximo anotador en la historia del León.

Por su parte, Montes superó sus 200 juegos como esmeralda y va que vuela para registrar su mejor torneo en cuanto al número de anotaciones se refiere.

Viene un partido importante para el León este miércoles cuando visite al Cruz Azul en la semifinal de la Copa MX, es decir, que ya los Verdes no tienen margen de error en las dos competencias. Si pierde, adiós.

A Ambriz le tocará decidir si dispone de este par en el intento de llegar a la final de Copa, a sabiendas que con estos números que registran los debe poner contra Puebla en la siguiente fecha de la Liga.

El "Chapo" no ha visto acción en la Copa y prescindir de quien es el mejor del equipo hoy en día es para considerarse.

Fuera de toda la polémica que puedan generar estos jugadores, hoy los números indican que deben jugar sí o sí, y más si lo que se quiere es ganar en la Copa y seguir con vida en la Liga.



Twitter @geraslugo