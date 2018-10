Sergio Ramos perdió la cabeza y golpea a canterano

¡MÁXIMA TENSIÓN! Sergio Ramos le dio DOS BALONAZOS al CANTERANO Reguilon en el ENTRENAMIENTO. Después SE DISCULPÓ en twitter. #JUGONES pic.twitter.com/xHffrY4gZP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 22, 2018

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa", señaló Ramos.

Sin Cristiano Ronaldo y Zidane, las cosas no marchan del todo bien para el, en el seno del plantel predomina la incomodidad, la "" por el presente y cualquier detalle es capaz de encender la mecha, tal como lo mostró Sergio Ramos.Durante un, previo al duelo que el conjunto merengue protagonizará con el Viktoria Plzeň en la Champions League, el capitán español tuvo uncon uno de los canteranos.En el video que ha circulado en redes sociales, puede verse como el joven Sergio, sin malas intenciones, golpea accidentalmente aen la nariz. El defensor queda visiblemente molesto y al tener el balón en la mano, no duda en patearlo en dirección aDespués de decirle "Que eres tonto...", aunque no directamente y cubriéndose la boca,buscó la oportunidad de cobrársela y al ver un balón suelto en la cancha volvió a darle un pelotazo al canterano que caminaba a un lado de él.Elementos como Luka Modric trataron de calmar al capitán merengue que después del bochornoso hecho y los videos que lo pusieron en evidencia, seen su cuenta de Twitter.Así justificó lo sucedido el español