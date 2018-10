Conquista Nadine Sierra a guanajuatenses

Acompañada del pianista cubano, la soprano estadounidense, una de las nuevas estrellas en la escena operística mundial, conquistó elcon su carisma y voz en el recital celebrado la noche del viernes en el marco de la edición 46 delÉsta fue su segunda actuación en el país, después de cantar en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, el 2 de mayo pasado. También la cantante de 30 años, nacida en Fort Lauderdale, Florida, se ha presentado en los teatros más importantes del orbe como La Scala de Milán, el Metropolitan Opera de Nueva York, La Fenice de Venecia, la Ópera de Berlín, entre otros.Para el concierto en Guanajuato, la galardonada con el premio Richard Tucker en 2017 ofreció un programa que incluyó arias emblemáticas de compositores del bel canto italiano y la ópera francesa como Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod y Charpentier; así como canciones brasileñas y de zarzuela.Con un vestido dorado, Nadine Sierra comenzó el recital con la canción de vals “Je veux vivre” (Yo quiero vivir), de la ópera “Romeo y Julieta”, del francés Charles Gounod. De voz brillante y timbre cálido, hizo gala de su coloratura y facilidad para el agudo. Igualmente su encantadora sencillez y bella presencia encandilaron al público al instante.La velada continuó con “Caro nome” (Querido nombre), de la ópera “Rigoletto”, del italiano Giuseppe Verdi. En esta aria, la solista lució una técnica vocal superlativa: amplio registro, “squillo”, sobreagudos, emisión natural y proyección. También sorprendió por su control de la respiración para hilar las frases en un tempo lento.Por otro lado, la soprano lírica exhibió un vibrato excesivo y un metal en ocasiones incisivo; asimismo, su interpretación no fue rigurosa y se dio el lujo de evitar algunos agudos; aun así; su voz atractiva y pasión sedujeron a la audiencia.Después, su sentido natural del drama se hizo presente en “Regnava nel silenzio” (Reinaba en el silencio), de la ópera “Lucia di Lammermoor”, del italiano Gaetano Donizetti; mientras que su fraseo elegante y musicalidad lucieron al máximo en el poético “Depuis le jour” (Desde que me entregué a ti), de la novela musical “Louise”, del francés Gustave Charpentier.Luego de la “Obertura” a la ópera “La italiana en Argelia” del italiano Gioachino Rossini, interpretada por Ángel Rodríguez en el piano, Nadine Sierra regresó al escenario para cantar las tres últimas piezas del programa: “Deh vieni, non tardar” (Ah, ven, no tardes), de “Las bodas de Fígaro”, del austriaco Wolfgang Amadeus Mozart; “Melodía sentimental”, del ciclo “La selva amazónica”, del brasileño Heitor Villa-Lobos; y “Me llaman la primorosa”, de la zarzuela cómica “El barbero de Sevilla”, del español Gerónimo Jiménez.En todas estas arias y canciones, la joven artista deslumbró no sólo por su maestría estilística, sino por su habilidad lingüística, al cantar en italiano, brasileño y español. Aparte, interpretó con soltura latina y transmitió los más diversos sentimientos, desde la profunda melancolía hasta el amor juvenil.En tanto, Ángel Rodríguez demostró por qué es uno de los pianistas especializados en ópera más reconocidos a nivel internacional, ya que además de saber acompañar para el lucimiento de la cantante, tocó con estilo e inteligente manejo de la dinámica y el ritmo. La “Obertura” de Rossini fue una clara muestra de su virtuosismo.Tras concluir el programa, Nadine Sierra fue ovacionada de pie y cantó cuatro piezas más: “O mio babbino caro” (Oh, mi papá querido), de la ópera “Gianni Schicchi”, del italiano Giacomo Puccini; y las canciones “Estrellita”, del mexicano Manuel M. Ponce; “Engenho Novo”, del brasileño Francisco Costa Braga; y “Beautiful dreamer” (Bella soñadora), del estadounidense Stephen Foster.El público quedó más que contento con estos regalos y la soprano agradeció no con palabras, sino con saludos, reverencias y su más bella sonrisa.