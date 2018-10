Maluma se cambia el look y lo comparan con Dua Lipa

El camión lleva a los conductores por las colonias



"Cuando se nos informó a todos que íbamos a ir al Camioncito ninguno objetó, y no me acuerdo, por qué motivo, pero el ‘Camioncito’ se canceló para nosotros hace como dos meses, la verdad no me acuerdo. Pero en un principio era la suerte, había una ruleta y se aventaban dardos entonces si le hubiera tocado hubiera ido Andrea y yo nunca he escuchado una objeción de alguien por ir al Camioncito"

Críticas le llovieron a Andrea Legarreta, luego de que se rumoró que no quiso subirse al 'Camioncito de Hoy' y andar por las calles de Ciudad de México para convivir con el público y saludarlos en persona.La conductora dijoy que no fue la única, pues Raúl Araiza tampoco participó.Pero hubo quienes aseguraron que no quiso participar porque no quiere andar cerca del público.La sección trata de un camión que transporta al conductor y va porde la capital, llevando juegos y concursos a la gente.Actualmente es dirigida por Paul Stanley y participan 'El Inspector' y 'Los Chulos'.Luego de las declaraciones,entró en el tema y dijo que la ausencia de Andrea fue más cosa de una confusión con la producción que otra cosa.Habrían sido cuestiones de seguridad las que hicieron frenar la sección y que no existe rivalidad con sus compañeros, que todos se llevan bien.