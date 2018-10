Por esta actriz argentina, Diego Boneta no habría formalizado romance con Camila Sodi

AUDIO. Vestido de soldado entró a casa de Norberto Rivera y atacó a balazos, pero guardias repelieron

La foto de la controversia

FOTO: Instagram.



“De hecho, Diego ya anda con una actriz argentina. Estuvieron en Argentina subiendo fotos. Camila se enojó porque Diego se vio con esa chica”

FOTO: Google.

Camila Sodi 'enojada', escala peldaños

FOTO: Instagram.

Camila Sodi y Diego Boneta han estado en boca de muchos periodistas y conductores del medio del espectáculo desde que se estrenó la bioserie de Luis Miguel.Los actores nunca confirmaron su noviazgo pero las fotos hablaron bastante; en alguna Diego tocaba la pierna de Camila, y en un restaurante se les fotografió besándose e intercambiando caricias en lugares 'no muy de sólo amigos'.Pero se dice que Camila se molestó cuando supo que Diego habría 'brincado a otra flor'. Un reportero dijo en el programa Hoy que esa persona sería una actriz argentina.La joven sería la causa de que los actores no hayan hecho oficial su relación.Soledad Fandiño, sería la chica que 'flechó' al actor. “Se enojó porquese vio con esta chica, se enojó”, dijo Sebastián Reséndiz.Camila mientras tanto, está convirtiéndose en una de las actrices más codiciadas del medio en el país, tras su actuación en la serie, y no deja de hacer polémica por las fotografías y videos que difunde, algunos de ellos 'más que atrevidos'.Con información de Publinews y Las Estrellas.