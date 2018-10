Locatarios de mercado en Huejutla no pagarán luz hasta dialogar con CFE

El representante de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) del mercado de Huejutla, Leodegario Cruz Hernández, anunció que no pagarán el recibo de consumo de luz del bimestre septiembre-octubre hasta no dialogar con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como, aseguró, acordaron con el contador de la empresa.



Esto puede leerse en la circular que fue distribuida el fin de semana pasado entre los integrantes de la Unión de Comerciantes.



Aseguró que lo anterior ya es del conocimiento de la CFE y que solo esperan que se instale una mesa de diálogo durante la presente semana.





Dijo que el tema fue tratado hace unos días con el contador de CFE y precisó que existe un acuerdo entre integrantes de la UCLA y la empresa, que consiste en no pagar el consumo por el momento, y que no habrá cortes del servicio hasta no dialogar el tema.



Cruz Hernández recordó que la molestia de los comerciantes es debido a que su recibo de consumo del periodo septiembre-octubre registra incrementos desde 20, 30 y hasta 50 por ciento, en comparación con el monto pagado por el servicio durante julio-agosto.