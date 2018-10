¿Sufres depresión? Estos alimentos te ayudarán a sentirte mejor

Alimentos con omega 3: De acuerdo con nuestra experta, las personas con depresión no pueden dejar de lado en su dieta los alimentos ricos en omega 3, ya que ayudan a mantener los niveles de dopamina y serotonina. Puedes encontrarlo en salmón, sardina, linaza, aceite de pescado y chía. Alimentos con vitamina B12: Hígado, carne vacuna y de aves, huevos y lácteos. Alimentos con antioxidantes: Chocolate oscuro, nueces, arándanos, fresas, alcachofas, frambuesas, frijoles y espinaca. Alimentos con magnesio: Almendras, aguacate, frijoles negros, cereales, cacahuates y lácteos como el yogur o el queso. De acuerdo con nuestra experta en nutrición, "el queso es muy buena fuente de magnesio". Alimentos con selenio: Carne de cordero, vísceras, ostras, atún y nueces. Alimentos con hierro: Carnes magras, cereales, frijoles, espinaca, nueces y pasas. Alimentos con zinc: Ostras, carne, frutos secos, cereales y lácteos.

Laes una enfermedad que requiere de tratamiento médico. De acuerdo con ellos síntomas varían de persona a persona y del tipo de depresión que se tenga.Algunos de los síntomas más recurrentes son. Todo esto debido a trastornos del cerebro que no regulan con normalidad el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento.Varios estudios han arrojado que en invierno se incrementa la depresión.Ya que la depresión puede afectar el apetito y al no ingerir los nutrientes necesarios nuestro cerebro no podrá desarrollar todas sus funciones.De acuerdo con "iMedPub Journals" se ha encontrado que algunosMientras que algunos como los azúcares refinados y las grasas saturadas pueden ser un factor para que los síntomas se detonen.Por otro lado, algunos expertos también han señalado que los aminoácidos y los minerales están asociados con la conducta por lo que podrían ayudar con la depresión. Algunos de estos son elCon ayuda de nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado, traemos para ti los alimentos que deben comer las personas con depresión.