Leche y ajo para que aparezcan

Cara Delevingne / FOTO: Google.

Naranja, aceite de oliva y cebolla

Lily Collins / FOTO: Google.

Vaselina y aceite de ricino

Jennifer Connelly / FOTO: Google.

Cebolla y aloe vera

Estas son las enfermedades que se pueden transmitir con el dinero

La moda de las cejas muy delgadas se fue, y sí, en gustos se rompen géneros, pero si quieres lucir unas cejas pobladas o más gruesas 'que no se despinten', te pasamos varias recetas.Antes de eso queremos recordarte que si depilamos de más nuestras cejas, o muy a menudo, estas no vuelven a crecer con su forma original, o nos quedan espacios vacíos.Las cejas, 'solitas' tardan en crecer entre 50 y 75 días, pero las mascarillas naturales pueden ayudar a ver mejores resultados. Para las siguientes mezclas eles la paciencia, los demás son:Ingredientes:Un diente deMedio vaso dePica el ajo y mezcla ambos; calienta en la estufa hasta que hiervan; una vez tibia la mezcla, aplica sobre las cejas.Repite el procedimiento cada noche dejando actuar unos 20 minutos. No olvides enjuagar.Para estimular la irrigación sanguínea en la zona y regenerar las cejas necesitas:2 cucharadas de jugo denatural2 cucharadas de jugo deUna cucharada sopera deMezcla los ingredientes, guardalos en un recipiente hermético y aplica con un hisopo sobre las cejas cada noche noche; lava el área el día siguiente.Para que sean más pobladas necesitas:2 cucharadas de1 cucharada deA baño María calienta el aceite de ricino junto con la vaselina y deja que la mezcla se entibie; aplicala todas las noches.Cejas más bonitas y pobladas las puedes lograr con:50 gramos de gel deMediapequeñaLicúa los dos ingredientes y aplica sobre tus cejas; deja actuar 20 minutos y enjuaga.