“Tenemos ya un déficit de por lo menos 150 litros por segundo en la ciudad”, afirmó Enrique de Haro Maldonado, encargado de la dirección de Sapal en la reunión de consejeros la semana pasada.

Evaluan recursos

Aumenta demanda de agua

Pozos en León, insuficientes

Las acciones



“El Zapotillo es necesario para el futuro, pero estamos trabajando en perforación de nuevos pozos, rehabilitación de los que ya están; trabajamos de la mano con la Conagua para hacer un censo de los pozos en León en la mancha urbana, para hacernos de más pozos”.



Indicó que por ahora “no hay problemas de abasto de agua porque es temporada de lluvia y ya no hace calor, pero sí tenemos que aumentar la disponibilidad de agua para tener una mayor cobertura en la temporada de estiaje”.

Incorporaron nuevos pozos



El año pasado, dijo, con nueve pozos más se incorporaron 275 litros por segundo a la red de agua “que en porcentaje es un 10% más de lo disponible cuando el crecimiento de las cuentas de Sapal están en un 3%”.



“Tenemos esperanza del Zapotillo. Es un proyecto válido. Tenemos que esperar a que las autoridades federales y estatales lo resuelvan”, confió.

Cancela proyecto

Tiran agua en Celaya e Irapuato

Aprovechan mejor agua

Eneldey elPrecisó que la eficiencia física de agua que se extrae es del 66.11%, (la media nacional es de un 55%) y explicó que esto significa que un 39.89% se desperdicia y esto representa pérdidas para Sapal por el alto costo de producción. dede agua en la ciudad. Del agua que consumen los leoneses, el 99% proviene de los acuíferos de la región , a través de la extracción de dos mil 700 litros por segundo de 148 pozos que opera la institución.El agua restante se obtiene por temporadas de la, de la que se pueden aprovechar hasta 120 litros por segundo cuando se encuentra por encima del 40% de su capacidad.En su página de Internet Sapal informa que hace dos años se producían dos mil 500 litros por segundo de agua y se incrementó a dos mil 700.Durante la reunión se informó que debido a la demanda de agua losen la localidad sufren un abatimiento anual de aproximadamente 1.5 metros y la extracción es mayor que la recarga.Por ello el Consejo de Sapal aprobó hacer un estudio actualizado delpara determinar las condiciones en las que se encuentran, pues sigue siendo uno de los más sobre explotados.Roberto González Martínez, presidente del Consejo de Sapal, indicó que de acuerdo al censo de la Conagua,, y el 80% son agrícolas, de los cuales 100 son de Sapal, otros 50 se encuentran en otros municipios como Romita, San Francisco del Rincón, Purisima y Manuel Doblado.Los 100 pozos de Sapal en León apenas producen el 50% de los dos mil 700 litros por segundo que se requieren para surtir a los. El resto, es agua de pozos de los otros municipios.Y se estima que hay una gran cantidad de pozos irregulares, por lo que se hará una revisión, en forma coordinada con la Conagua. Muchos operan en hoteles y curtidurías.También se autorizó hacer una auditoría de los tanques elevados que hay en la ciudad para determinar las condiciones en las que se encuentran ductos e instalaciones y que estas no estén propensas al robo de agua, informó el consejero Jesús Aguilera Rodríguez.dijo se está trabajando para incrementar laEste 2018 quieren aumentar a 260 litros por segundo y una de las estrategias es perforar más pozos, o comprando “mientras esperamos el Zapotillo”.Aún cuando elha difundido información que la Conagua, Roberto González dice que “el proyecto está en revisión, no hay cancelación con todos los cambios. Pero el proyecto ahí está”.También apuesta por un mayor reuso de agua tratada, sobre todo en la industria, pues de los 4 millones 800 mil litros de metros cúbicos mensuales que se tratan en la Planta, sólo se reusan 800 mil.y aunque estos municipios no enfrentan un déficit como en León sí han tenido que aumentar la profundidad de los pozos y los costos para extraerla.Para abastercer a ambos municipios, se ha tenido que perforar pozos a casi 130 metros de profundidad.El director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento en Irapuato, Humberto Rosiles Álvarez, dijo que aunque se pude extraer agua a mayor profundidad implicaría un mayor costo, y a mayor profundidad, el agua va mermando su calidad.Dijo que trabajan para que existan menos fugas y aprovechar mejor el agua.En Celaya también se buscan alternativas para no poner en riesgo el abasto.Hasta 2016 el municipio se tenía una eficiencia física del 51% de uso de agua y el resto se desperdicia principalmente por fugas.Desde el año pasado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya informó que el 90% de los casos que atiende por incrementos en consumos domésticos, se dan por falta de mantenimiento en las instalaciones internas.La Jumapa informó que en los últimos años se han tenido que perforar hasta a 130 metros de profundidad.

SIGUE LEYENDO:

+¿Estás en el Centro y tienes una emergencia? Pulsa el botón de emergencia

+Miles rugen y atraen miradas en desfile masivo de Motofiesta

+Reúnen a miles de leoneses en Rosario Viviente

ESTÁS VIENDO: