“El programa está dentro de la coordinación del establecimiento de contactos familiares, ellos se dedican a dar apoyo a los migrantes, tanto a los que están lesionados en hospitales, que requieren prótesis, o una comunicación con sus familiares en otros países”, dijo.



Atención personalizada



“A nosotros nos avisan desde la Federación Internacional y el Comité Nacional de Cruz Roja, antes de que ellos (migrantes) lleguen a Irapuato ya sabríamos, y nos coordinaríamos con labores previas”, refirió.

Autoridades y expertos deben dar atención

Laestá preparada para atender a laque podría pasar por la ciudad, pues cuentan con el, señaló la administradora,Comentó que no sería la primera vez que dan atención a grupos grandes de migrantes, pues fue esta institución la encargada de coordinar el apoyo al grupo de migrantes que pasó por Irapuato a principios de año.Herrera Garcidueñas dijo que en caso de que los migrantes pasen por Irapuato, están dispuestos a coordinar los operativos, en los que se sigue un protocolo deIndicó que se coordinarían con las autoridades de Protección Civil y Bomberos, y la dirección de Salud Municipal, quienes también han ayudado en los operativos hechos previamente.La administradora de Cruz Roja en Irapuato indicó que aunque no hay información que confirme el paso de loses recomendable que si se da la situación, los ciudadanos permitan a las autoridades y expertos atenderlos, y no acudir en caso de no ser necesario al lugar en donde se concentren.