En los últimos años, los municipios de Irapuato y Celaya se han posicionado entre las ciudades más fuertes en Turismo de Negocios, al incrementar su infraestructura con centro de exposición, hoteles y oferta turística que hace atractivo al destino.La industria de reuniones se coloca entre las actividades prioritarias para el crecimiento de la economía mexicana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo a nivel nacional, esta industria aporta 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), genera 890 mil empleos, una derrama de 400 millones en noches de hotel y 300 mil eventos.El Inforum Irapuato es uno de los principales escaparates de Turismo de Negocios en la localidad, que de 2005 a 2018 ha recibido 6 millones 209 mil 657 visitantes, se han hecho más 824 eventos y ha obtenido ingresos por 94 millones 249 mil 132.15 pesos.El director del Inforum Irapuato, Gabriel Morones Zavala destacó que, aunque Irapuato no tiene playa, nieve o casinos, se ha logrado colocar como un destino de turismo, gracias a su ubicación geográfica y la conectividad terrestre lo han distinguido por muchos años como un municipio que atrae viajeros de negocios.Por otra parte, Miguel Cano Montes, presidente de la Asociación de Hoteles de Celaya explicó quehace algunos años Celaya fue la ciudad con más turistas a nivel nacional.“Con la apertura de Honda en Celaya se tuvo una ocupación hotelera que superaba el 80%, porcentaje que ciudades como Monterrey, Ciudad de México o Cancún no tenían en ese momento, tomando en cuenta que Celaya contaba con 1500 habitaciones”, explicó.Aseguró que Celaya, al ser considerada como ‘la puerta de oro del bajío’, es una ciudad muy comercial donde las personas vienen a comprar lo que necesitan para su hogar, como son frutas, verduras, enceres para la cocina, entre otras.Hoy, no es solo una ciudad de comercio sino también de industria, lo que ha facilitado la forma de hacer negocios y por lo que se necesita ofrecer servicios como restaurantes y hoteles para quienes visitan la ciudad por este motivo.Con la llegada de la empresa Honda a Celaya hubo un crecimiento muy significativo en la ciudad, los hoteles aumentaron su número de habitaciones de mil 500 a 3 mil 500.“El turismo de negocios es cuando una persona va a una ciudad a comprar o a vender un producto, y por ende se queda en un hotel mientras compra o vende ese producto. Muchas veces pensamos que Celaya se alimenta de turismo de familia, religioso o cultural, pero en realidad son pocas las personas que vienen a Celaya para visitar, por ejemplo, el centro histórico”, explicó el líder hotelero.También dijo que el turismo de negocios por naturaleza tiende a evolucionar al turismo de reuniones, lo que representa una oportunidad para Celaya.En el 2017, la Organización Mundial de Turismo diferenció al turismo de reuniones del turismo de negocios, pues en el primer caso las personas visitan los destinos con el objetivo de asistir a convenciones, ferias y exposiciones.Para tener un destino sólido de Turismo de Negocios, una ciudad debe contar con servicios e instalaciones atractivas para ofrecer a los viajeros ejecutivos.Así lo refirió el director del Inforum Irapuato, Gabriel Morones Zavala, quien indicó que los hoteles enfocados en el público ejecutivo representan una buena posibilidad de éxito.“A ciencia cierta no sabría decir qué porcentaje de habitaciones ocupadas en nuestra ciudad son de viajeros de negocios, pero muy seguramente representan por arriba del 75%”, dijo.A pesar de la gran cantidad de hoteles que se han instalado en los últimos años, consideró que la vocación sigue representando una gran oportunidad de negocio para el ramo del hospedaje, pues el establecimiento necesita tener particularidades y servicios diferenciados.Añadió que aspectos como la localización, cercano al centro económico de la ciudad, la alimentación al contar con un buen restaurante en el establecimiento y ofrecer un buen servicio a la habitación, un ambiente propicio para los negocios por tener salas de reunión para los ejecutivos, así como la señal gratuita WiFi, sumado a un precio moderado y acorde con un efectivo estudio de mercado, logran el éxito del destino.En cuanto a servicios periféricos y complementarios, esto es, adicionales al hospedaje y la alimentación, en Irapuato se presentan buenas oportunidades de negocio.Morones Zavala indicó que algunas oportunidades pueden ser establecer una DMC o Destination Management Company (Agencias Turísticas Integradoras Locales), compañías de servicios profesionales, especialistas en manejo de grupos con conocimiento, experiencia y recursos, que se encargan de diseñar e implementar eventos, actividades, recorridos turísticos, transportación y logística dentro de un destino turístico.“Si bien estas empresas agrupan o integran los servicios, la especialización en alguno de ellos puede significar una extraordinaria oportunidad de negocio”, refirió.Consideró que es clave ofrecer espacios para sesionar; espacios para eventos de recepción, cocteles y presentaciones; la organización de eventos especiales, tener equipo audiovisual, seguros de viajero y de evento.Dijo que es primordial contar con edecanes, animadores y animadoras, áreas de exposición comercial y artística, parques, espectáculos y museos, servicio de catering y banquetes, organizador de eventos y traductor de idiomas.Traslados en el destino, paquetes de experiencias y circuitos turísticos, intercambios de estudiantes en el extranjero, servicio de ubicación y softlanding, guía de turistas, diversión y esparcimiento nocturno, tiendas de souvenirs y artesanías, desarrollo de aplicaciones turísticas y los mismos medios de comunicación, también tienen una buena oportunidad de hacer negocio.“Cualquiera que busque desarrollar estas oportunidades debe tener en cuenta que se trata de brindar servicios que van a ser referenciados de boca en boca, para bien o para mal, no solamente de su trabajo sino del destino mismo”, indicó.Asimismo, consideró que además de los buenos servicios que un visitante ya da por hecho cuando viaja a un destino, lo que verdaderamente va a distinguir del trato que se da al viajero en otras ciudades es la parte humana que da el contacto cara a cara.“Hablo de generar experiencias locales, aportarles a nuestras visitas valores reales y experiencias auténticas. Ofrecerles un viaje de negocios o unas vacaciones diferentes, haciéndoles sentirse parte de un contexto distinto al que están acostumbrados a vivir”, puntualizó.Miguel Cano Montes, presidente de la Asociación de Hoteles de Celaya informó que el turista de negocios que visita Celaya generalmente se queja de que no hay mucho más que hacer en la ciudad después de las seis de la tarde y aunque sí haya más que hacer no se le da la publicidad y difusión adecuada.Otro aspecto que afecta al turismo de negocios es la percepción negativa generada por la inseguridad, por lo que las personas optan por hospedarse en ciudades cercanas como Querétaro.“Querétaro nos roba cerca del 5% anual del hospedaje. Más del 80% del personal que Honda trae a trabajar a Celaya no se hospeda aquí, se hospeda en Querétaro lo que representa una fuga de recurso muy grande”, dijo.Asimismo, explicó que el tema de embellecer el centro histórico de la ciudad no ha sido un tema de vanidad, sino de que las personas se sientan seguras y tranquilas al estar en Celaya.Aseveró que con el objetivo de generar confianza en las personas se trabajó en un proyecto de seguridad visual y este proyecto decía que todos los puntos por los que el transeúnte quisiera pasar tenían que estar iluminados, limpios y transitados.“Necesitamos ofrecer productos o atractivos que hagan que la gente se enamore de Celaya, el turista de negocios generalmente se queda 1 ó 2 días de visita en Celaya, tenemos que hacer que se quede un poco más y si no se puede quedar porque tiene que ir a trabajar, necesitamos hacer que regrese el fin de semana con su familia. Estamos haciendo lo contrario, lejos de retenerlo estamos haciendo que se vaya a hospedar a otro lugar, porque no hemos llevado un buen trabajo de promoción turística, tenemos que trabajar en la promoción y hablar más de las cosas buenas que tiene Celaya para recuperar la confianza de los turistas”, manifestó Miguel Cano Montes.Según explicó Raúl Jiménez Arreola, director del Consejo Municipal de Turismo de Celaya, al ser Celaya una ciudad de comercio y con el crecimiento industrial se ha venido aumentado el turismo de negocios, se ha buscado generar las condiciones para que más empresas puedan establecerse en el municipio y la región.“El turismo de negocios se detonó con la llegada de Honda y volverá a detonar con la llegada de otras empresas como próximamente Toyota. Celaya se ha visto beneficiado de la llegada de estas empresas y ha tenido buen crecimiento”, mencionó.Aseguró que las convenciones, congresos y reuniones corporativas constituyen una oportunidad que el sector turístico no debe dejar pasar, por lo que se debe promocionar la ciudad pues es un tema que va a seguir creciendo.“Celaya cuenta con los espacios para el turismo de reuniones, tenemos la tercera sección del Parque Xochipilli, el auditorio Tresguerras y sobre todo los hoteles también cuentan con espacios para recibir grandes cantidades de personas, pero sí nos hace falta un centro de convenciones”, dijo.Aseguró que Celaya cuenta con la historia, cultura, y gastronomía que la hacen ser un destino turístico, por lo que para promocionar la ciudad entre los visitantes se han realizado acciones como poner pantallas en los hoteles para publicitar las actividades y atractivos que hay en Celaya.“Tenemos que promocionarnos no solo con los visitantes sino también con la gente local, vincularnos con las ciudades y estados vecinos para promocionar y dar a conocer nuestros atractivos. Tenemos el centro histórico, museos, el tranvía, la bola del agua, restaurantes como ‘Mi Espacio Guanajuato’, hoteles, también eventos como la Semana Santa, el Festival de Tradición y Sabores, el Festival de la Cerveza, la Ruta de la Cajeta, el Desfile de Catrinas, entro otros, son eventos que debemos fortalecer y promocionarlos y también crear nuevos eventos”, manifestó.Aseguró que es necesario trabajar en la promoción y difusión del turismo a nivel local, trabajar en las fortalezas, pero sobre todo en las debilidades para incrementar la competitividad y consolidarse como uno de los mejores destinos para hacer negocios.