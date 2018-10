La 'emergencia nacional'

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

Amenaza con suspender ayuda... y aprovecha para hacer campaña.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

En una serie depublicados en la mañana, el, declaró una "ante el avance de la. Además,En suacusó - sin evidencia- quese han " mezclado con los criminales ", en referencia a la gente que trata de entrar aEn otra publicación, elamenazó con detener, o al menos reducir, el apoyo a, ante "su incapacidad para evitar que su gente salga de sus países y migre ilegalmente a Estados Unidos".Por último, acusó a los demócratas de ser culpables también en el ingreso migrantes y aprovechó para "recordar" lasque se realizarán en el país del norte.