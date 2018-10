Detienen a hombre que asesinó a puñetazos a otro en plena despedida de soltero

Continua leyendo:

ha detenido a Juan Alberto F. M., de 46 años y nacionalidad española, acusado de haber matado el pasado mes de julio en el distrito madrileño dea un hombre, Antonio P. P., de 50 años, tras propinarle al menos tres puñetazos, según ha informado laUna mujer relacionada con el supuesto homicida, Elba C. C., de 35 años, también ha sido arrestada como presunta autora de un delito de amenazas previas a la muerte.Los agentes del Grupo de Homicidios iniciaron la investigación a raíz de la llamada de un centro hospitalario que alertaba de la muerte de un hombre que había estado en coma inducido durante cuatro días. Había ingresado el 15 de julio con unLas investigaciones permitieron determinar que el autor había estado con otrasSeis integrantes del grupo acudieron hacia las 6.30 a la churrería San José, en el número 78 de la calle de la Oca, para reponer fuerzas antes de marcharse a sus domicilios. Dentro del local, se inició una discusión por causas aún no esclarecidas con uno de los clientes.El detenido la emprendió a puñetazos contra la víctima que cayó desplomada al suelo y sufrió una fractura craneal.y mantenido en coma inducido hasta que cuatro días después falleció.Cuando llegaron los patrullas de la zona tras producirse la agresión, ninguno de los intervinientes en la pelea estaba ya en el local o en las proximidades, lo que dificultó el esclarecimiento del crimen. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial quien decretó el ingreso en prisión provisional del supuesto autor de los hechos. Eso sí,En principio, el hecho está calificado como un delito de homicidio por imprudencia, cuya pena máxima asciende a cuatro años de prisión.