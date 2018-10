Asteriscos 76

10-23-2018Hoy será formalizada la Sección Instructora que resolverá la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena Cipriano Charrez. Estará conformada por los legisladores morenistas Martha Patricia Ramírez, como presidenta, y Alejandro Carbajal; del panista Raúl Gracia; y de Movimiento Ciudadano Juan Carlos Villarreal debido a que el PRI desistió ocupar un lugar.El ex aspirante a secretario de Educación Pública y todavía director general del CECyTEH, Sergio Arteaga Carreño no puede con los fuegos que le tocan apagar. Trabajadores de toda la entidad se manifestaron ayer a las puertas de Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades laborales la constitución legal de su sindicato encabezado por Nora Reséndiz Chávez.Organizaciones de la Sociedad Civil brindarán apoyo en especie a los integrantes de la Caravana Migrante que pasará por Tula y Huichapan rumbo a Estados Unidos, en tanto la CDHEH se sumó al pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para solicitar a los tres órdenes de gobierno garanticen respeto a los participantes.Hoy serán presentados Sonia Cristina López y Felipe Téllez como integrantes del equipo de Manuel Gómez Morín Martínez del Río, aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. La cita es a las 13:00 horas en un restaurante del bulevar Valle de San Javier para dar a conocer la propuesta que busca hacer frente a Marko Cortés, que recién visitó la entidad.Ahora correspondió a un profesor de Huejutla ser víctima de un juez familiar, quien ordenó a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo le aplicaran un descuento por concepto de pensión alimenticia. Hasta que el afectado pidió cuentas claras en la dependencia estatal apareció el peine: a quien le debieron descontar es a un homónimo, no al docente que perdió ya seis mil pesos.