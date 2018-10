Héctor de gira rural

El alcaldeya se convenció que ocupa “una manota” para gobernar León. Ya confirmó al Ayuntamiento que habrá “City Manager”, alguien que ponga lupa en que los servicios públicos se presten adecuadamente.Se sabe que será un “Administrador de Servicios Públicos” que tendrá un centro de operación - cercano al C4 de Seguridad- para supervisar lo que tenga que ver con alumbrado público, recolección de basura, limpia, agua potable y alcantarillado, y más.La propuesta la hizo hace tiempo el Observatorio Ciudadano de León que comanda, como parte de un documento de propuestas que entregó el Consejo Coordinador Empresarial, capitaneado por, con el respaldo de varios organismos sociales.La primera tarea en la que ya está el nuevo Ayuntamiento de León es la de revisar y aprobar lo antes posible el Programa de Gobierno Municipal 2018-2021. Una versión sujeta a revisión del documento ya se les entregó a los síndicos y regidores el pasado sábado 20 de octubre. Esperamos que lo estudien.La propuesta tiene 69 hojas, a diferencia de las 194 del anterior Programa de Gobierno 2015-2018. Al parecer la primera enseñanza del gobierno reelecto es que el que mucho abarca poco aprieta, hay que focalizar los esfuerzos y recursos en proyectos de mayor impacto y no decenas de acciones dispersas.El documento se basa en los cinco ejes del Plan Municipal 2040: León seguro e incluyente; León compacto, inteligente y conectado; León educado e innovador; León atractivo, competitivo y divertido; León saludable y sustentable; cada uno tiene su objetivo general, estrategias, programas y acciones.Según el INEGI, en 2015 éramos 1 millón 578 mil habitantes, el cuarto municipio más poblado del País. La Zona Metropolitana con Silao y los Pueblos del Rincón suma casi los ¡2 millones de habitantes! Hay que considerar que la tasa de crecimiento en León es de 2.1% anual, arriba del 1.4% nacional.Lo primero en el documento es la gran apuesta: Programa “Modelo de Seguridad Cívica”, que incluye: Policía de Proximidad y Atención a Víctimas; Implementación de la Justicia Cívica; Grupo Especializado de Policía; Sectorización de Equipamiento; Mejora de la Academia de Seguridad.Y fija indicadores: reducir en 25% la incidencia delictiva y duplicar el número de policías, de 1,442 a 2,880 elementos. Suena bien pero será oportuno que precisen -ahora sí- cómo le van a hacer para eso, hace tres años se comprometieron a 500 elementos más, pero con altas y bajas seguimos igual.También en el eje de Seguridad se enmarca el programa “Alumbra León”, el compromiso es modernizar las 40 mil luminarias que restan para concluir con el 100% de modernización. Pero no sólo eso, el compromiso es garantizar el mantenimiento para que funcione por lo menos el 98 por ciento.Dentro del Programa “Más y Mejor Transporte” se proponen reducir en 15% los tiempos de traslado de los usuarios de la línea 1 del SIT, e implementar la primera línea del tranvía (no dice el trayecto). Para ello hay que esperar los resultados del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).Los pretextos se le terminaron a, tampoco podrá culpar al pasado, que ahora es él mismo. Por ejemplo en los proyectos que arriba adelantamos los responsables de concretarlos repiten:en Seguridad Pública:en Obra Pública; yen Movilidad.El Alcalde y el Ayuntamiento tendrán también que definir si, para cumplir con lo que prometen en ese plan, será suficiente el presupuesto anual bien administrado, y las gestiones con el Estado y la Federación, o, dado el margen de maniobra que tiene el Municipio, habrá que pensar en la deuda.De gira por la comunidad de San José de los Sapos, el alcaldesupervisó el avance de la obra educativa que va al 60% y beneficiará a más de 200 alumnos que hoy estudian en aulas móviles.Se pavimentarán dos calles en Estancia Los Sapos y una más en San José de Los Sapos. También se anunció el arranque del cambio de luminarias a tipo LED en la comunidad de Puerta del Cerro.Y entregaron la obra de red de agua potable que ejecutó SAPAL para La Venta y Puerta del Cerro.