Una inmigración inducida

No, no creo en las casualidades políticas y, mucho menos, cuando faltan escasamente tres semanas para la celebración de lasen las que, de perder los, podría derivarse la afortunada destitución del peleador callejero que habita en lapara desgracia del mundo.De la misma manera en que existen sólidos indicios de gran poder probatorio, en el sentido de queurdió y ejecutó una estrategia para derribar las torres gemelas con el ánimo de acusar a, un terrible enemigo deque “sólo él” podría derrotar si lo reelegían como Jefe de la, objetivo que desafortunadamente alcanzó con creces., por su parte, desesperado por la posibilidad de que lospierdan el control de las, decidió, según el novelista que redacta este breve espacio, inventar su propio conflicto para poder acusar a los, sus adversarios, de su indolencia al no haber aprobado el presupuesto necesario para construir un muro de casi 3 mil kilómetros para separar¿Cuánto pudo haber invertido el mañoso magnate, experto en la manipulación de la, en comprar a 3 mil acarreados sepultados en la pobreza, para crear un escándalo mediático urdido para lucrar electoralmente con la incapacidad de sus oponentes políticos de defender sus fronteras de las “hordas bárbaras” provenientes del hemisferio sur? ¡Canicas! El montaje ha sido perfecto porque una parte importante del electorado de aquel país, harto de las, bien podría elegir o reelegir el próximo 6 de noviembre a, los únicos “valientes y decididos” para defender a la patria de unos invasores “criminales”. La trampa ha sido colocada con gran destreza y habilidad para impedir el impeachment, el proceso de destitución delmás odiado y despreciado por la comunidad internacional de los tiempos modernos y también de los pasados, los que sean.¡Claro queamenaza con enviar al Ejército de su país apara impedir el acceso de más “rufianes, violadores y asesinos”, en este caso ya no mexicanos, como nos ha calificado siempre, sino hondureños, de la misma manera nocivos para continuar la construcción del! ¡Claro también, que pretende asustar acon la cancelación del, si nuestras fuerzas armadas no impiden la entrada de esos miles de seres humanos sobornados por él mismo para lograr sus fines políticos domésticos! ¡Claro que toda esta estrategia fue diseñada para consumo personal dely, principalmente, para impedir la destitución del actual inquilino de la, en el entendido de que la suerte de los humildes hondureños le tiene sin cuidado! ¡Claro que es unaSi se tratara de queaceptara o no el ingreso en territorio nacional de 3 mil hondureños para concederles empleo en la siembra de árboles en el territorio nacional, la respuesta política desería bienvenida, pero la realidad sería muy distinta: uno, porque los supuestos refugiados aprovecharían cualquier documento migratorio para dirigirse a su destino final,, o sea, constituiría un error garrafal, y dos, porque tan pronto se supiera de la buena voluntad delpara aceptar migrantes a quienes se les ofrecería un plato, una cuchara, un techo y un empleo, esta decisión, provocaría una pavorosa estampida también de nicaragüenses, venezolanos, bolivianos, haitianos y más cubanos, prófugos del infierno en que difícilmente subsisten en sus respectivos países. ¿Ya se perdió de vista que al día de hoy 2 millones 500 mil venezolanos han huido del paraíso impuesto por “Maburro”? Que quede claro que no se trata de sólo 3 mil hondureños…se equivoca con su ayuda humanitaria sin prever que su política bien podría propiciar una gigantesca marea humana proveniente del hemisferio sur, un tsunami de refugiados imposible de alojar en el barco mexicano que podría naufragar con los fugitivos a bordo.también se equivoca al amenazar con la cancelación de ayudas económicas a Honduras si no detiene el éxodo que él mismo provocó, porque al revés, la idea sería instrumentar uncentroamericano para crear empleos y riqueza en esas latitudes, de modo que se arraigue a las personas en sus lugares de origen. ¿Más errores? Aquí voy:debería cancelar laspara precipitar la debacle dey de esta suerte, reconstruir un sistema democrático que impida la sangría depor todaLasson fenómenos contemporáneos que afectan a muchos países del mundo, sólo que, en este caso, probablemente se trata de una, diseñada porpara permanecer en el poder a tres semanas de lo que podría convertirse en su destitución comoComo bien decía: un buen político no es quien sabe resolver un problema, sino quien sabe crearlo, y, todo parece indicarlo, ha sabido urdir su plan para volver a confundir a la, en esta ocasión, para mantenerse en el poder.Sipermite el ingreso de los hondureños, malo, porque no sembrarán árboles y sí, por contra, se dirigirán aa la primera oportunidad, sin perder de vista que Trump repatriará este año a 200 mil mexicanos.Si México rechaza a los hondureños, malo también, porque se habría exhibido como un país de salvajes incapaz de recibir a refugiados a punto de la inanición, además de mostrarnos como un gobierno sometido a los caprichos de, en lugar de demostrar dignidad diplomática, una justificada independencia política ajena a las consecuencias de la cancelación arbitraria de un tratado comercial que lastimaría a ambos países, pero más apor razones obvias.Mal si dejamos entrar a los hondureños y mal si no se los permitimos… ¿Cuál será el mal menor…?