Destituyen a contralor de Atotonilco de Tula, alcalde pide ratificar a extitular

José Daniel Vargas Rodríguez permaneció alrededor de un año como contralor municipal de Atotonilco de Tula. Sin embargo, no cumplió con el perfil ni fue reconocido por la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH), toda vez que la papelería continúa a nombre de su antecesora.



Durante sesión de cabildo, el alcalde Raúl López Ramírez pidió la ratificación de Nelly Tovar Ángeles, a quien nombró para el cargo hace aproximadamente tres semanas, debido a que considera que José Daniel Vargas Rodríguez incumple con los requisitos para el puesto y que la ASEH pide ratificación por la asamblea.



En su exposición explicó que Tovar Ángeles es trabajadora de la tesorería municipal, quien ha laborado en la administración desde hace cuatro periodos, incluso, interpuso un juicio por despido injustificado y fue restituida en su cargo tras liquidarle salarios caídos.



Los integrantes de la asamblea cuestionaron la decisión y descartaron ratificar a Nelly Tovar, al argumentar que al trabajar en tesorería no puede ser juez y parte, pues podría encubrir irregularidades en caso de que estas existan.



Pidieron que se presentara una terna y señalaron que aunque el ejecutivo municipal tiene la facultad de nombrar al contralor, querían elegir de entre las opciones presentadas.



El presidente municipal explicó que sí tenía tres opciones, pero una de ellas no cumple con los requisitos, otra era una estudiante recién egresada, más la contadora Tovar, quien cuenta con años de experiencia en la administración pública, por lo que optó por ella.



Además, explicó que la urgencia del cambio obedeció a que hay una demanda en puerta por un recurso no solventado en Proagua por 11 millones de pesos de la administración anterior, y debido a que Daniel Vargas no cumple con los requisitos, no puede permanecer en el cargo.



Finalmente, se acordó que en sesión posterior presentarán la terna que solicitan los regidores para elegir y ratificar a quien ocupará la titularidad de la Contraloría.



Cabe mencionar que en los últimos dos años, el cargo ha sido ocupado por cuatro personas: Gustavo Calzón Tovar, quien ahora es director de Reglamentos y Espectáculos; Ana Candy García Hernández, quien fue removida por presión del cabildo luego de chocar en un vehículo del ayuntamiento y ahora es contadora del DIF.