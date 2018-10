¿Cómo clasifican a Champions League y a Europa League?

a menos de que consiguiera el título de Champions por cuarta ocasión consecutiva

¿Se va Lopetegui?

Crisis, y qué crisis para Real Madrid.En La Liga, el cuadro de Julen Lopetegui no ha podido ganar en los últimos cuatro encuentros y estaOcupandoproducto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, por lo que si se terminara la temporada 2018 – 2019 en estos momentos,Losa la fase de grupos de la Champions League.por lo que el cuadro blanco, de seguir así, no aspiraría a ningún torneo europeo,, ya que el campeón tiene su lugar reservado.En los pasados días,en el Real Madrid y que incluso el presidente del equipo, Florentino Pérez lo quiere fuera.De acuerdo con Juanfe Sanz de 'El Chiringuito', un jugador importante del conjunto blanco, ha hablado con José Ángel Sánchez, cercano a Pérez, para decir queque no ha tenido los resultados esperados.