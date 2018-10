Elías Hernández y el Cruz Azul van contra el León... y contra el Azteca

"Cualquier equipo de visita que iba a la cancha del Azteca trataba de hacer buen futbol porque la cancha lo permitía, y ahora es difícil: no puedes complicarte un partido por querer salir jugando por querer arriesgar donde no se puede entonces toca jugar diferente"

disputan las semifinales de la, una cancha por la quesufre, pues el mediocampista acepta que su césped está en pésimas condiciones y eso seguramente afectará el juego.Pero esta dificultad no puede tomarse como justificante para un posible fracaso de la, puesacepta que la obligación es trascender tanto en Liga, como en, sin pensar en la famosa ''.“Sí, la verdad que estoy muy contento con el funcionamiento del equipo, nos ha ido bastante bien, la verdad que estamos motivados, tratando de hacer las cosas lo mejor posible y en lo personal, no esperaba este arranque, pero estoy disfrutándolo mucho".“No, fíjate que no. No sé como habrá sido en tiempos pasados, pero lo que toca al presente, he visto y me ha tocado toparme con gente que está ilusionada, con gente que ve las cosas distintas, que está contenta con lo que viene haciendo el equipo."Esperemos que la historia cambie, que podamos transcender, que podamos hacer algo importante en esta institución, pero no lo vamos a saber hasta que estemos en el momento. La verdad que el equipo está bastante metido, concentrado, sin hacer mucho caso a lo que hay fuera, a los comentarios de mucha gente que opina lo que me estás diciendo: ‘que arrancamos muy bien y que al final nos vamos a caer’, pero eso no lo vamos a ver hasta que nos toque vivirlo”."Hasta ahorita el equipo se siente bien, se viene el cierre del torneo y sabemos que es lo más complicado, es donde todos los equipos cierran bastante bien, donde sabemos que la Liguilla es un torneo muy aparte y donde se juega también distinto, donde nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio para poder jugar bien concentrados, jugar bien metidos, sin distracciones, enfocados".“Sí, es algo complicado. Cuando se arrancó el torneo, (la cancha) ya estaba en mal estado y nos costó adaptarnos, no solamente a nosotros sino al equipo rival... antes todos los rivales iban y sabían que era una buena cancha para desarrollar un buen futbol, pero obviamente a nosotros, que nos gusta tener la pelota, que nos gusta jugar bien, nos pesa bastante.“La cancha (del Azteca) mejoró un poco a como arrancamos el torneo y ahora, después de la Fecha FIFA, digo, por lo que he visto en las imágenes que me ha tocado observar, se ve bastante dañada, y eso sabemos lo complicado que es".“Por momentos es complicado, han tocado partidos donde la lluvia afecta el jugar así, otras donde no ha tocado lluvia, pero la cancha está más dura de lo normal, con hoyos, y obviamente tiene sus riesgos, pero esas decisiones ya serán tomadas por otras gentes y nos toca jugar ahí, nos toca adaptarnos a lo que tenemos en este momento”.“Sí, sin duda, por la forma en que nos gusta jugar a nosotros, por la forma que le gusta jugar al León. Sabemos que somos dos equipos que nos gusta tener la pelota, a ras de pasto, pero como te digo: si es lo que hay y nos toca jugar de esa manera, tocará hacerlo. Creo que si no se puede jugar de lo mejor, tampoco podemos complicarnos el partido, sabemos lo peligroso que es el León y tocará tomar las precauciones necesarias para hacer un buen partido."A mí me ha tocado ver imágenes o ver partidos en televisión de América, por ahí, en resúmenes y eso, y se ve la cancha buena, desde arriba se ve que puedes jugar bien, pero ya dentro de la cancha, para nosotros que estamos ahí sí es complicado, tiene bastante hoyos, hay algunas partes donde no está tupido totalmente de pasto, muchos bordos, eso te complica más el juego, pero como te digo, sabemos que la cancha está así y tenemos que jugar así"¿Qué cancha prefieras la del Azteca como está ahora, o la de Xolos?"¿La verdad?, la del Azteca. La verdad, la verdad, es mortal (jugar en la de Xolos), termina el partido y te duelen tobillos, te duelen rodillas, te duele la espalda, te duele todo".