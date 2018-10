Continua leyendo:

Una persona al tanto de las conversaciones le dice a la Associated Press que el presidente de la, no contento con plantear un mundial de clubes de 24 equipos cada cuatro años, ha doblado la apuesta y propone ahora en jugar un mundial de clubes anual a pesar de la resistencia de los clubes europeos a crear cualquier competencia que le pueda hacer sombra a la Liga de Campeones.La nueva propuesta será analizada en la reunión dela llevarse a cabo el viernes en, según el informante. La persona habló a condición de no ser identificada porque las conversaciones son confidenciales., que tienen garantizado un ingreso de 25.000 millones de dólares que pagaría un consorcio internacional.Las propuestas, que incluyen, apuntan a eliminar el actual mundial de clubes reservado a siete equipos y la Copa de las Confederaciones, que se juega cada cuatro años. Las propuestas abarcan solo el fútbol masculino, no el femenino.El plan original hablaba de una Copa Mundial de Clubes con 24 equipos que generaría al menos 3.000 millones de dólares por edición, a jugarse en junio/julio cada cuatro años, del 2021 al 2033. La mitad de las plazas serían para clubes europeos, lo que podía debilitar la Champions League.Pero las discusiones de los últimos meses con los líderes del fútbol mundial hicieron que la FIFA plantease un formato anual, pero con más equipos, señaló el informante.En la reunión deInfantino no pedirá la aprobación de la configuración definitiva de las competencias, sino que, de acuerdo con el informante.Los esfuerzos de Infantino por hacer la reestructuración más grande del fútbol de este siglo