Los Tuzos se quedan sin final de Copa MX

2018-10-23 23:24:56 | GERARDO CAMPA

Gran juego dieron Tuzos y Rayados. Foto Gerardo Campa



En un juego muy movido, los Tuzos del Pachuca empataron en tiempo regular 3-3 con Rayados de Monterrey en la semifinal de la Copa MX y en serie ddesde los once pasos cayeron 4-3 para quedarse fuera de la final.



Apenas al minuto 2, Miguel Tapias hizo el 1-0 en un rebote para adelantar a los Tuzos 1-0. Fue en un tiro de equina que llegó el gol de la quiniela.



Jesús Gallardo intentó por Rayados empatar el marcador, el Conejo Pérez reaccionó y mandó el balón a un costado.



Rogelio Funes Mori no perdonó al minuto 11 y puso con un remate de cabeza el 1-1.



Al minuto 21 otra vez el argentino mandó el balón a las redes para el 2-1. Aprovechó un error ena zaga para adelantar a los regios.



Al minuto 29, gran tiro de Raúl López, el portero de Monterrey Juan Carrizo impidió el empate con un manotazo.



Por entrada con fuerza desmedida sobre Erick Aguirre se fue expulsado Nicolás Sánchez al minuto 41.



Un par de minutos después, Franco Jara mandó el balón a las redes con remate de cabeza para empatar el duelo 2-2, así se fueron al descanso.



Apenas iniciaba el segundo tiempo y Miguel Lajud puso el 3-2, el jugador de Monterrey con tremendo disparo dejo parado a Óscar Pérez.



Con la desventaja, el entrenador Pako Ayestarán mandó al Chaco Giménez a la cancha.



Jara tuvo dos opciones claras, ambas con remate de cabeza, el portero de los regios estuvo muy atento para evitar el 3-3.



Gallardo pudo definir el juego al minuto pero falló un mano a mano con Pérez, mandó el balón a la tribuna esto al minuto 81.



En tiempo de alargue, Chaco hizo un golazo, para el 3-3 y mandar a serie desde los once pasos.



Serie desde los once pasos



Penales

Pachuca

Chaco Giménez ANOTA

Miguel Tapias ANOTA

Raúl López FALLA

Franco Jara ANOTA

Víctor Guzmán FALLA





Monterrey

Leonel Vangioni ANOTA

Luis Madrigal ANOTA

Jesús Molina FALLA

Johan Vázquez ANOTA

Jesús Gallardo ANOTA