Maradona no iría a Tijuana

Ha sido tanta la especulación en Tijuana respecto a la posible destitución de Diego Cocca por los malos resultados con Xolos, que ya sus afición y medios de comunicación local señalan a Maradona como su sustituto, la idea tiene lógica ya que ambos equipos son del mismo dueño, pero saben los directivos que es totalmente distinto dirigir en liga de ascenso a estar en primera división.

Los directivos de Dorados han expresado a medios locales, que Maradona es inamovible hasta que no finalice su proyecto que abarca hasta el clausura 2019, decisión que respaldan los dueños del equipo y que dicho sea de paso Diego no está interesado de cambiar de domicilio tan pronto, ya que su equipo ha tomado ritmo, la prensa no lo presiona, el ya se adaptó muy bien a una ciudad y vive tranquilo sin todo el alboroto de las grandes ciudades.