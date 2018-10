El equipo 'maldito' de la Champions: suicidios, accidentes y enfermedades

El drama de Rajtoral

El suicidio de Bystron

La enfermedad de Cisovsky

El accidente de Limbersky

La historia reciente del equipo checoes difícil de entender. Dos de sus mejores jugadores se suicidaron el año pasado y uno sufre una enfermededad degenerativa.La escuadra checa compite en la actualy este martes cayó en el estadiopor 2-1, ante el. Los checos dieron pelea e incluso acariciaron el empate, con lo que se ganaron el reconocimiento de la aficiónSu historia, sin embargo, es sumamente trágica.Enles tocó enfrentar a otro gigante del futbol español en la. Chocaron en la fase de grupos con eldey aunque perdieron sus dos juegos (2-0 y 4-0), los checos dieron muestra de su valentía y su esfuerzo, en especial con una defensa en la que estabanEsos tres jugadores cargaron con la tragedia.El 23 de abril de 2017,fue encontrado muerto en su casa. El jugador de 31 años se ahorcó en su casa en, donde jugaba para elSus compañeros lo esperaban para un entrenamiento y cuando no llegó, alertaron a la. Lo encontraron colgado en su domicilio y hasta el momentoCon el, el veloz lateral y mediocampista conquistó varios títulos nacionales, además de ser convocado a laEl caso detuvo un inicio similar al detambién era defensa y defendió alen varias campañas, consiguiendo logros locales, hasta que al inició de esta década comenzó a tener problemas con el dopaje y recibió una supensión entreEl, cuando tenía 34 años, fue encontrado sin vida en el sótano de su casa. Se colgó y dejó una carta de despedida, en la que justificó su decisión por"Me cuesta mucho encontrar las palabras. Después de, perdimos a otro excelente futbolista y un amigo que tuvo un gran éxito con nosotros en. Me gustaría expresar a toda la familia mis más sinceras condolencias en este momento tan difícil”, dijo en aquel entonces, directivo delTambién está el caso de, a quien en 2014 le diagnosticaronEl defensa central eslovaco se mantiene como parte de la plantilla actual, aunque naturalmente ya no puede jugar. Tiene 38 años ypara su equipo nacional.Finalmente está, quien también formó parte del equipo checo que enfrentó alenActualmente tiene 35 años y en 2015 protagonizó un apartoso accidente de tráfico. Dio positivo en el alcoholímetro y como castigo, el equipo le quitó la capitanía, aunque al zaguero poco le importó y cuando anotó un gol, al poco tiempo del accidente,