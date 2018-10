Ahora Lorenzo Méndez 'da susto' a Chiquis Rivera; sufre accidente en carretera

“Mire nomás mi gente, lo que pasó en la carretera anoche, se nos cruzó un venado, pero nosotros estamos todos bien… el venado quién sabe”



FOTO: Tomada de Univision.

Días difíciles para la pareja

La conversación 'en público'

Hace pocodio un tremendo susto a su novio, ex vocalista de la Arolladora Banda El Limón, y ahora él fue quien dio el susto a 'Chiquis', al tener un accidente carretero.Resulta que a él y su equipo se les atravesó en la carretera un venado.El vehículo perdió el faro delantero izquierdo y la puerta del piloto resultó con una abolladura y lo que parecen ser manchas de sangre.Horas antes Méndez se había presentado en Wender, Nevada.Afortunadamente las cosas terminaron bien, pues no han sido los mejores días para la pareja, que antes del accidente estaba coqueteando.Lorenzo compartió una imagen con la frase "Si yo fuera un agente de bienes raíces, esta sería mi foto ¿me comprarías una casa?”Chiquis respondió “¡Este chico! Ja, ja, ja, me encanta… ¡Me compraría 3 (casas), solo por esa sonrisa!”“Te daría un descuento. Solo si…”, respondió él, y la cantante 'se rindió'.“Ohhhhhh estoy rendida… pero solo si eres TÚ”Con información de Mundo Hispánico y Redacción.