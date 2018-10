Carlos Rivera 'pone un alto' a Maluma y Anitta durante audición de La Voz... México

Maluma defiende a la cantante

Carlos Rivera se puso serio, y puso orden en 'La Voz... México', luego de que Anitta y Maluma, como los compañeros 'despistados' de la clase, estuvieran bailando y hablando mientras él trataba un tema importante.Fue tras la audición de, ex alumna de, que el exitoso intérprete explicó lo talentosa que es ella y lo difícil que es tocar puertas y pedir oportunidades en el medio.Hace poco otra ex alumna del show deaudicionó y se quedó en el equipo de Maluma, no sin antes escuchar a Carlos decir que la pasó muy mal cuando salió de aquel espectáculo y trató de hacer carrera como cantante.Pero volvamos a esta audición; la coach Anitta bailaba y daba vueltas mientras Carlos hablaba, y Maluma empezó a 'seguir la corriente', por lo que Rivera volteó a verlos y les dijoLa cantante dijo "Uyyy" y corrió a sentarse con Maluma, mientras que Natalia también reaccionó, aunque más entretenida que otra cosa.Maluma 'se metió' a defender a Anitta y dijo que sólo estaba bailando. Los tres aclararon que su amistad y buena vibra es más grande que lo sucedido y continuaron con las audiciones.Con información de Las Estrellas y Redacción.