Por esto dudan 'más que nunca' de que Lorena Herrera sea mujer

FOTO: Instagram.

Foto levanta más sospechas

FOTO: Instagram.



"Que sigan diciendo lo que se les pegue la gana, la verdad que es un chisme tan absurdo y tan tonto, pero al final de cuentas me da exactamente igual lo que quieran pensar"

Durante años, rumores sobre su origen sexual han seguido a, y se ha especulado mucho que nació siendo hombre.Ella lo ha negado con mucha seguridad, aunque una investigación vuelve a sembrar la duda en el medio del espectáculo.Resulta que la actriz no hizo comentarios tras la referencia que se hizo a unencontrada en Mazatlán, Sinaloa, con el nombre deEse sería el único documento que hay con sus apellidos y, como relata Tribuna, no habría ninguno con el nombre de la actriz, Lorena Maritza Herrera de la Vega.Una foto desató aún más polémica, pues hay quienes aseguran que 'abusa' de los filtros para esconder algo.Como relata La Verdad, una investigación que realizó la productora 69 detalla que no existe su acta de nacimiento, pero sí una con el nombre mencionado.Durante un evento, reporteros cuestionaron a Lorena al respecto y ella respondió: