"Y yo empecé a llorar. Nos asustó mucho"

'La gota que derramó el vaso'

Susan, la ex novia de Alfredo Adame al parecer tuvo un momento caótico cuando ya su relación iba terminando, y buscó al medio TVNotas, como ellos mismos relatan.La cosa es que la mujer 'estalló' y reveló que la relación, que duró sólo un par de meses, no fue lo que mostraron ante los medios de comunicación.Según Susan Quintana, Adame es un hombre, que en una ocasión amenazó al conductor de un vehículo con unapor atravesarse en el camino de ambos.Dijo que tiene 'mal genio', que todos los días amanece de malas y 'para colmo' de ella, no es bueno a la hora de la intimidad.FOTOS: Tomadas de Google.Como relata TVNotas, Susan incluso dijo que se sorprendió 'la primera vez que hicieron el amor', y que solamente llegaron a hacerlo tres veces en dos meses, pues el"lo tiene chiquito", '"mide menos de cinco centímetros".Se dijo infeliz, y recordó que dejó a sude Guadalajara por irse con Alfredo, decisión que al final no le dio muchas satisfacciones.