"¿Hablando de tamaño, ya ves que ella declaró que era de tamaño pequeño, o sea no quiero yo andar midiendo pero, es una ofensa eso?", le preguntó Gustavo Adolfo al actor.



"Pues tráete tu reglita a mi casa y tú lo corroboras, qué te parece", respondió efusivamente Alfredo Adame.

SE LANZA CONTRA SU EX



"Tiene un problema de estabilidad emocional, tiene un problema de personalidad, tiene un problema de mitomanía", aseguró Alfredo Adame sobre su ex originaria de Guadalajara.



"Me quiso crear una imagen como de monstruo", aseguró Alfredo Adame.

CUANDO TODO IBA DE MARAVILLA

CUANDO TERMINARON

Luego de que su erevelara queno satisfizo sus necesidades porel actor y conductor se defendió.En entrevista para el programaDe Primera Mano, con Gustavo Adolfo Infanteretó a que llevaran una regla para que comprobaran que era falso lo que dijo su ex tapatía.El actor dijo que eso era unasobre todo de una personadijo que él no era un actor pornográfico y que era una persona normal de 60 años.dijoesAseguró que le mintió en cuanto a su edad, a su profesión, su vida y sus relaciones amorosas.Dijo que "se mete dos pastillas para dormir y dos tequilas".Al final, el conductor señaló que su ex no va a encontrar la piedra suficientemente grande para esconderse en, cuando salga a relucir la verdad.