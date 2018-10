Exigen a edil terminar trabajos en carretera Cacateco-Otates

El comisariado ejidal de la comunidad de Cacateco pidió al presidente municipal de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, agilizar las gestiones para que antes de concluir 2018 reinicien los trabajos pendientes en el camino que lleva a esa comunidad de la Huasteca.



Lo anterior, durante la reunión que sostuvieron con el edil en la sala de juntas de la Subsecretaría de Gobierno de la ciudad de Huejutla.





“La gente me exige que les diga cuándo van a empezar los trabajos porque ya casi llega noviembre y en diciembre seguramente no habrá nada”, mencionó.



Dijo que han esperado mucho tiempo para ver terminado el proyecto de la vía Cacateco-Otates, “mi gente quiere respuestas y fecha de cuándo van a reiniciar las labores”.



El comisariado ejidal pidió también al subsecretario de Gobierno de la Huasteca que los acerque con el ingeniero Agustín Ledesma para determinar la fecha en que concluirán con el tramo carretero, “el tiempo se va y estamos preocupados porque no hay movimiento en el lugar”.

