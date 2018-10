Este es el joven multimillonario más rico del mundo

Le gusta viajar

Continua leyendo:

El noruegofue nombrado este año por la revista "Forbes" como, según la revista, Gustav tiene una fortuna estimada enEl medio estadounidense contó que el joven obtuvo su fortuna cuando su padre,uno de los mayores productores de salmón del mundo. El joven, sin embargo, busca abrir su propio camino como modelo.Gustav, originario de la isla de Frøya, en Noruega, firmó con una de las principales agencias de modelaje de su país,Gustav no quiere, por ahora, hacerse cargo de los negocios familiaresy se dedica a viajar por el mundo. Su cuenta de Instagram tiene más de 80 mil seguidores y en ella comparte sus viajes y apartes de su vida como joven millonario.Con frecuencia visita Dubai, Londres y París. Además, le gusta pasear en yate, en su avión privado o en su Porsche. "No se puede exigir ser el jefe de una organización tan grande. Puede afectarte de muchas maneras, buenas y malas. Podría afectar las relaciones con los amigos", señaló el joven al periódico noruego 'Dagbladet' para explicar el motivo por el cual todavía no ingresa a trabajar a la empresa salmonera.Recientemente admitió a medios locales que quería incursionar como influencer en redes sociales, aprovechando su popularidad y número de seguidores,"", dijo a 'Dagbladet'.Sobre su estado civil, el joven millonario ha dicho que se encuentra soltero yEn 2016 Salmar, la compañía que en un futuro dirigirá,y en 2017, Salmar instaló la primera piscifactoría en alta mar del mundo.