FOTOS: Mejores sitios en el mundo para visitar en 2019

¿Te gustaría ir de viaje? Este es el momento de comenzar a ahorrar y poder disfrutar de los mejores destinos turísticos de acuerdo con la lista de “The Best in Travel”.1)Con su mezcla de religiones y culturas, una rica fauna y la amabilidad de sus habitantes,ha sido elegido como el mejor destino para 2019 en el 'ranking' anual Best in Travel de Lonely Planet. El país vive un nuevo renacimiento, ha incorporado el surf como nuevo atractivo viajero y ha mejorado sus comunicaciones (nuevas autopistas que reducen los tiempos en traslados interiores), a lo que se añaden nuevos hoteles, restaurantes y propuestas de turismo sostenible, deportes en la naturaleza, safaris fotográficos, cursos gastronómicos o retiros de yoga. La antigua Ceilán es el nuevo país de moda, con zonas naturales de gran biodiversidad (elefantes y aves en Udawalawe, leopardos en Yala), monumentos como el templo del Diente de Buda (en Kandy) y el llamado triángulo cultural (, en la foto), patrimonio mundial. Además, su pasado colonial resurge al visitar las plantaciones de té de Hill Country, que se pueden contemplar a bordo de un tren turístico.

Sigiriya, Polonnaruwa, Anuradhapura y Dambulla. Imagen: El País

2)En 2019 Alemania celebra el centenario del movimiento artístico de la Bauhaus. La fiesta durará todo el año y servirá para dar a conocer este movimiento moderno fundado en Weimar en 1919 y que floreció con la creación de la escuela de arquitectura, arte y diseño de Dessau. El régimen nazi cerró este centro en 1932, y unos meses después, en 1933, la recién abierta sede de Berlín. El próximo año se inaugurarán nuevos museos y habrá exposiciones dedicadas a la Bauhaus en estas tres ciudades. Una buena excusa para viajar a Alemania, a lo que se añade la celebración del 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín (en 1989), además de reclamos turísticos como los paisajes románticos del parque nacional de Dresde, descubrir la maravillosa locura del rey Luis II de Baviera en castillos menos abarrotados que el de Neuschwanstein, como el pequeño castillo de Linderhof, o disfrutar de la música en la flamante Elbphilarmonia (Filarmónica del Elba), de Hamburgo.

Calles de Füssen, Alemania. Imagen: El País

3)El fin del mandato de Robert Mugabe en 2017 (después de 37 años) se celebra con alegría en este país, uno de los más apasionantes de África, con parques nacionales en los que se pueden ver con relativa facilidad los cinco grandes (elefante, rinoceronte negro, león, leopardo y búfalo). Los turistas vuelven ahora a visitar el país para admirar la naturaleza salvaje del parque nacional de Mana Pools (en la foto); sentir la mística del Gran Zimbabue, yacimiento arqueológico patrimonio mundial, recorrer el parque nacional de Hwange para contemplar las grandes manadas de elefantes y, por supuesto, las majestuosas y espectaculares cataratas Victoria.

Zimbabue . Imagen: El País

4)La ciudad de Panamá, capital de este pequeño y estrecho país centroamericano, celebra en 2019 cinco siglos de historia. Las celebraciones culminarán el día 15 de agosto, día de su fundación. El aniversario es una buena excusa para conocer este país, en el que convergen dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Aguardan al viajero playas de arena blanca, selvas tropicales donde ver guacamayos y monos aulladores y otros placeres viajeros, como bucear en el parque nacional de Coiba (en la imagen) o descubrir la cultura afrocaribeña en el Festival de Diablos y Congos. Y, por supuesto, ver de cerca la joya del país, el famoso Canal de Panamá y su reciente ampliación, una obra de ingeniería fundamental para el comercio mundial.

Playas de Panamá. Imagen: El País

5)Esta zona del noroeste de Italia tiene motivos para merecer la distinción de mejor región para 2019 en el 'ranking' 'Best in Travel' de Lonely Planet: es un zona que gusta especialmente a los amantes del arte contemporáneo y la gastronomía. Piamonte invita a magníficas rutas por los Alpes entre bucólicas aldeas. A los atractivos culturales de siempre de Turín se suman nuevos centros de arte en viejas zonas industriales recuperadas, como el OGR y el Museo Ettore Fico. La región es famosa por la gastronomía: cuna del movimiento ‘Slow Food’, aquí se producen algunos de los vinos tintos más reconocidos (y caros) del país, así como la famosa trufa de Alba. Para conocer a fondo la zona existen dos propuestas imprescindibles: una ruta por los viñedos de Langhe y un recorrido hacia los lagos al pie de los Alpes, que dan nombre a la región.

Piamonte, Italia. Imagen: El País

Continua leyendo: