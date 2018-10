Denuncian regateo en impuestos para Apan por construcción de cervecera

Diputados de Morena denunciaron una supuesta presión y regateo en el pago de impuestos y derechos para beneficiar la instalación de la cervecera del Grupo Modelo en el municipio de Apan.



De acuerdo con el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Baptista González, en los últimos días se ha presionado al ayuntamiento de Apan para que dé facilidades en pagos de predial y licencias de construcción.





“Así no se pueden traer inversiones, nada más que sea la instancia estatal la que esté decidiendo por encima de las autonomías municipales, no me parece correcto”, dijo, ya que en el proyecto de edificación se ha relegado al ayuntamiento de Apan.



Por el contrario, “le están pidiendo que les hagan una rebaja que consideren un predial cómodo y que las propias licencias de construcción sean baratas. ¿Cómo creen? ¿Por qué no incluyeron al ayuntamiento en el convenio entre el Gobierno de Hidalgo con Grupo Modelo?”, cuestionó Ricardo Baptista.



Agregó que después los municipios son objeto de presión “porque no recaudan ni hacen los esfuerzos para generar recursos propios, sabiendo que existen este tipo de presiones”.



Indicó que un funcionario del gobierno de Apan les comentó que les ofrecen 5 millones de pesos por la licencia de construcción “yo no creo que esa sea una cantidad correcta, hay que ver cuánto la cervecera le pagó al gobierno de Hidalgo en un permiso de territorio municipal y donde Conagua autoriza la explotación”, señaló.