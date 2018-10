Cámara de Diputados resolverá desafuero de Cipriano Charrez en 60 días

La resolución del desafuero contra el legislador federal de Morena Cipriano Charrez Pedraza puede tomar hasta 60 días, dijo el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.



De acuerdo con el diario nacional Milenio, el legislador explicó que la integración de una comisión responsable de desahogar la solicitud de desafuero al diputado, no significa que el proceso sea inmediato.



Agregó que la integración de dicha comisión no quiere decir que se vaya a desaforar al ex alcalde de Ixmiquilpan, quien incluso podrá asistir al Congreso con normalidad.



La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la integración de una sección instructora para tratar el tema del desafuero de Chárrez y este órgano jurisdiccional estará conformado por los diputados Martha Patricia Ramírez y Alejandro Carvajal, ambos de Morena.



Así como Raúl Gracia del PAN y Juan Carlos Villareal de Movimiento Ciudadano.