Identifica Hidalgo a dos migrantes al día; 53 son menores que viajan solos

319 MIGRANTES DEPORTADOS

¿DE QUÉ NACIONALIDAD SON LOS MIGRANTES?

TIPO DE RESOLUCIÓN

En promedio,presentaante las autoridades migratorias. Tan solo de enero a agosto de este año, 569 extranjeros fueron detectados en la entidad, de los cuales, 53 eran menores de edad que viajaban sin compañía.Así lo reflejan las numerarias de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).En los primeros ocho meses de 2018, de las 569 personas presentadas ante migración, 142 eran niños y jóvenes de cero a 17 años.Del total de menores de edad, 37 por ciento viajaron sin compañía, lo que equivale a 53 infantes.Mientras que 63 por ciento restante, que equivale a 89 niños y adolescentes extranjeros, llegaron a Hidalgo con un adulto.Seguro te interesa:Ante la Unidad Migratoria fueron presentados 569 extranjeros, de los cuales, 319 fueron deportados a su país de origen entre enero y agosto de este año.Sin embargo, en el mismo lapso, pero de 2017, fueron devueltos 190, por lo que se registra un incremento de 67.89 de personasentre un año y otro.De los 319 migrantes repatriados en este año, 90 erande 18 años; no obstante, las numerarias de la Segob no especifican si regresaron a su lugar de origen en compañía oLa mayoría de los migrantes que llegan a Hidalgo (98 por ciento), provienen de, tan solo 172 personas deportadas en los primeros ocho meses procedían de Guatemala.Mientras que 119 eran de nacionalidad hondureña, 14 migraron de El Salvador y diez de Nicaragua; una persona más provenía de Cuba, otro de Haití y uno de Colombia.Asimismo, una persona más fue deportada hacia Estados Unidos.La Unidad de Política Migratoria realiza tres tipos de resolución para devolver a los migrantes a suDe los 319 migrantes, 228 regresaron por “retorno asistido”; es decir, las personas mayores de 18 años pidieron ser devueltas tras ser presentados ante las autoridades migratorias.Por otra parte, 90 de los casos fueron “retornos asistido de menores” y solo un caso fue “evento de deportación”, es decir, que el migrante no solicitó regresar a su país de origen.Seguro te interesa: