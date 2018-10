Destinan más 14 millones para liquidaciones

Megafiniquito para Bañuelos



A Bañuelos Rosales se le cubrió un millón 39 mil 860 pesos consistente en “12 días según disposiciones administrativas por término de labores”, 451 mil 241 pesos por concepto de “meses según disposiciones administrativas de terminación de labores”.

Dejó cargo para contender por diputación

Liquidación para ex secretarios

Asume cargo

Más liquidaciones

A Márquez le tocó menos

Elen lade, incluido el ex gobernadorque recibió el segundo pago más bajo.A diferencia del ex Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural,, quien recibió un millón 668 mil 673 pesos como liquidación.A los ex funcionarios se les cubrieron partes proporcionales desegún disposiciones administrativas por término de labores.A través de una solicitud de acceso a la información se obtuvieron los desgloses de las liquidaciones de funcionarios de la Oficina del Gobernador (OG), Secretaría de Turismo (Sectur), Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y Secretaría de Obra Pública (SOP).También de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), Secretaría Particular del Gobernador (SPG), Secretaría de Gobierno (SG), Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES), Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) y Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).En total, se destinaronLa lista la encabeza Paulo Bañuelos Rosales que estuvo al frente de la SDAyR desde el 3 de enero del 2011 y recibió un millón 668 mil 673 pesos de prestaciones cubiertas, su sueldo diario era de 5 mil 13 pesos.Además, 106 mil 543 pesos de aguinaldo proporcional, 47 mil 352 pesos bajo el concepto de vacaciones proporcionales y 23 mil 676 pesos de prima vacacional.Cabe mencionar que el 30 de marzo pasado, Paulo Bañuelos se separó de su cargo para contender por una diputación en el Distrito XV Local y regresó a la SDAyR el 5 de julio para renunciar nuevamente el 25 de septiembre y asumir su cargo en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.Juan Ignacio Martín Solís, ex titular de la SFIA, quien percibía un sueldo diario de 6 mil 210 pesos, recibió un millón 286 mil 913 pesos de liquidación, estuvo al frente los seis años de la administración.Como subsecretario de la SFIA, Ángel Isidro Macías Barrón cobraba diariamente 4 mil 451 pesos y recibió un millón 192 mil 348 pesos de liquidación, el funcionario tenía trabajando desde el 6 de septiembre del 2007.A su vez, los ex secretarios de la SOP y STRC,respectivamente, recibieron un millón 63 mil 749 pesos, ambos tenían un salario diario de 5 mil 12 pesos y su ingreso al servicio público fue el 26 de septiembre del 2012., titulares de Turismo y Desarrollo Económico, cobraron un millón 38 mil 184 pesos y un millón 32 mil 837 pesos respectivamente, su sueldo diario era de 5 mil 12 pesos.Las liquidaciones de, titulares de Secretaría Particular, Comunicación Social y dirección general de la SFIA, se establecieron en 939 mil 291 pesos, 894 mil 635 pesos y 765 mil 690 pesos.Avilés Pérez trabajó para el Gobierno del Estado desde el 2 de septiembre del 2013 y asumió el cargo en Comunicación Social en 2016 cuando Juan Aguilera se fue como director de Unidad de Radio y Televisión de Guanajuato, TV4, su salario al igual que Ricardo Narváez era 4 mil 450 pesos diarios., actual Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, recibió 697 mil 36 pesos por haber estado al frente de la SEG.Cabe señalar que Vega Pérez tenía un sueldo base de 7 mil 565 pesos diarios, superior al del ex gobernador de Guanajuato Miguel Marquez, pero además fue nombrado Secretario de Innovación, Ciencia y Estudios Superiores por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Del mismo modo,, coordinador general de la SFIA obtuvo 673 mil 258 pesos por seis años de servicio.que ganaba diariamente 6 mil 210 pesos, fue finiquitado conOtro de los funcionarios que renunció es, quien estuvo como director general B en la SOP, por lo cual se le pagaron 528 mil 969 pesos por seis años.se llevó 506 mil 413 pesos por sus funciones a cargo de la SICES donde llegó el 1 de abril del 2016 con un sueldo de 5 mil 12 pesos diarios.Por último, el subsecretario de Turismo Octavio Humberto Aguilar Mata, que comenzó a trabajar el 2 de febrero del 2016, recibió 360 mil 37 pesos.La liquidación deladscrito a la Oficina del Gobernador, alcanzó los 371 mil 625 pesos, según informó la SFIA en un documento desglosado, donde se reveló que su salario diario era de 7 mil 401 pesos.se le pagaron 245 mil 180 pesos de aguinaldo proporcional, 108 mil 969 pesos de vacaciones proporcionales y 17 mil 476 pesos de prima vacacional.El motivo de su baja se registró como “término de efecto de nombramiento”.

