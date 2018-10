“Importamos más de 10 millones de toneladas de maíz transgénico, alrededor del 80% de la soya que se consume en México también es transgénica, ambos son componentes fundamentales del 80% de los alimentos que encontramos en los supermercados”, refirió.

¿Se deben permitir o no?



“El uso de los cultivos transgénicos tendrían un impacto importante en la producción de maíz, soya, algodón y algunos otros cultivos(...) esto tiene que impactar en el desarrollo tecnológico y en las políticas públicas para que se vuelva una realidad”, dijo.



Contener cambio climático

Ela loscontinúa en unde laque, cuestión que debe cambiar para aprovechar los beneficios que generan, señaló el ex director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (),Durante su participación en la sesión semanal de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, señaló que, pese a que alimentos de este tipo son consumidos desde hace más de 20 años.Herrera Estrella señaló que la controversia radica en si se deben permitir o no los cultivos transgénicos, ya que es un asunto ideológico y político en contra de las, queDestacó que no existe razón para temer el consumo de estos productos, pues además de ser más resistentes,, lo que si han provocado productos cultivados de forma tradicional.Asimismo, enfatizó que este tipo de alimentos son herramientas para poder contender contra el cambio climático, pues se avecinan en los próximos 20 años cambios que afectarán algunos cultivos que no podrían crecer como ahora, sumado a que, que podrían combatirse con nuevas tecnologías.ESTÁN VIENDO: