Sube de 20 a 42

Foto: La Jornada

Descarrila tren por inundaciones

El número dela madrugada de este lunes subió a, por lo que autoridades estatales y municipales solicitaron a la federación lapara lay que se declareDurante la sesión del, conformado por autoridades de los tres niveles de gobierno, se informó que el número deen 27 distintos puntos deDebido a la, aún no se tiene el censo del número de familias afectadas, pero se confirmó que no se tiene reportes de pérdidas humanas o personas lesionadas, aunque sí daños materiales en casas habitación y vehículos por las inundaciones.Las autoridades se declararon en, ya que se prevé que elgenere más lluvias de considerable magnitud que complicarían el desazolve y permitirían nuevamente altos niveles en la corriente de agua de drenes y arroyos.Debido al reblandecimiento de la tierra y el mal estado en el que las torrenciales lluvias dejaron las, unseen elEl incidente ocurrió a la altura de la, perteneciente al municipio de. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.Los reportes policiales y de los cuerpos de auxilio señalaron que fueron 10 los vagones de la máquina los que se descarrilaron a la altura de la comunidad de, lugar que se encuentra incomunicado por el percance.La empresa transnacional no ha dado a conocer el monto de las afectaciones, ni los detalles de este hecho ocurrido la mañana de este lunes en esta zona norte del municipio de Morelia.SIGUE LEYENDO: