VIDEO. Agrede mujer a familia latina por hablar español

Una familia guatemalteca fue agredida verbalmente en un restaurant de Estados Unidos por hablar español. Entre los hispanos iba una niña de siete años.

La agresora fue una de las clientas del restaurant que se ofendió por escuchar el idioma español y lo que comenzó a insultar a la familia latina.

Mientras los guatemaltecos comían y hablaban su idioma, la mujer les lanzó insultos y les dijo que hablar español es una falta de respeto.

Incluso les pidió sus pasaportes, o de lo contrario los amenazó con sacarlos del condado.

El restaurante Andy, ubicado en Lovettsville, localidad del condado de Loudoun, en Virginia, en Estados Unidos.

“Nos pidió los pasaportes y dijo que conocía a todos en el condado para sacarnos de aquí, y comenzó a decir que se suponía que debíamos hablar en inglés. No es justo que nos hagan esto. Más si hay niños presentes. No es justo que los niños lleguen a pasar por esto, eso no se hace”

La policía intervino, pero la agresora se retiró antes de que presentaran cargos en su contra.